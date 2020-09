Acompañará el PAN a trabajadores despedidos del Acuario Mazatlán

Considera Roberto González Gutiérrez que su liquidación se debe a represalias por denunciar malos tratos

Alma Soto

MAZATLÁN._ El Partido Acción Nacional se comprometió a acompañar a los trabajadores que fueron despedidos del Acuario Mazatlán con el argumento de que la paramunicipal está por disolverse y deben entregar los activos al Nuevo Acuario de Mazatlán.

Roberto González Gutiérrez, líder del Comité Municipal del PAN, aseguró que el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres está detrás de esos despidos, en represalia porque se atrevieron a denunciar los malos tratos del director del Acuario Mazatlán, Pablo Rojas Zepeda.

Dijo que se reunió con los trabajadores despedidos y con algunos otros que están en riesgo de perder su trabajo.

“Desde aquí le decimos al Alcalde, porque sabemos que está detrás de esto, que vamos a defender a los trabajadores, simplemente porque tienen años laborando, son personas técnicas, no es posible que a la gente buena, que tiene capacidad, no digo que los demás no lo sean, sufran este tipo de represalias por un gobierno que lo único que demuestra que es muy sensible, tiene la piel muy delgadita, no soporta la crítica”, declaró González Gutiérrez.

El lunes, un grupo de 10 trabajadores del área técnica fueron despedidos, y el director aseguró a los medios de comunicación que serán liquidados entre 70 y 80 en total antes de que termine el 2020, como parte del convenio de concesión que se hizo con el Nuevo Acuario de Mazatlán.

Los trabajadores se habían manifestado públicamente desde la semana pasada, denunciando que se les retiraron las primas dominicales y los vales de despensa, así como malos tratos del director.

“Sí es una consecuencia de la manifestación que hicieron, que no nos quieran dorar la píldora, el director del Acuario Mazatlán es muy malito para disfrazar sus cosas tan tenebrosas que hacen, porque no se vale que manifestándose por la vía pacífica, sin abandonar sus puestos de trabajo, venga estas represalias poniéndose en el escenario de que van a entregar al Nuevo Acuario y resulta que son puras varillas, la obra ni siquiera va al 40 por ciento”, manifestó el líder panista.

Prueba de que al Alcalde no le gusta la crítica, dijo González Gutiérrez, es que si un funcionario no coincide con él, inmediatamente viene la guillotina.

La Síndico Procuradora, Elsa Bojórquez Mascareño, expresó, no la han corrido porque no pueden, porque no han encontrado cómo, de lo contrario ya la habrían destituido, a una señora que, la verdad, ha hecho un trabajo destacable, verdaderamente importante, pero están los casos del Síndico de Villa Unión, de los servidores públicos que no se quisieron prestar a irregularidades y terminaron siendo despedidos de la peor manera, difamándolos, sin probar ningún tipo de señalamiento.

También, advirtió, defenderán a todos los trabajadores municipales que están siendo presionados para que compartan las publicaciones de Benítez Torres en Facebook, lo que no se vale.

Es grotesco y grosero, consideró, que a un trabajador le impongan una tarea que no le corresponde, que es para darle publicidad a una persona que lo único que quiere es alimentar su ego y su vanidad, como lo es el Presidente Municipal de Mazatlán.