Actidea, favorecida por Peña y exhibida en SinEmbargo por años, era fachada de La Gaviota: García Soto

Sí fue utilizada por Angélica Rivera como fachada para enriquecerse, dice hoy un texto publicado por el periodista

Sinembargo.MX

29/09/2020 | 09:33 AM

Ciudad de México.– La empresa Actidea, una empresa que fue ampliamente beneficiada con contratos multimillonarios en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, sí fue utilizada por Angélica Rivera como fachada para enriquecerse, dice hoy un texto publicado por el periodista Salvador García Soto.

Agrega dos datos: uno, que la empresa es propiedad de Eduardo Gama y Alfredo Gatica, este último yerno del ex Presidente Carlos Salinas de Gortari. Y dos, que según ex funcionarios, sí fue utilizada por la ex consorte de Peña Nieto para enriquecerse.

García Soto publica su texto citando a SinEmbargo, que desde principios de la administración de Peña Nieto publicó distintos reportajes sobre esa empresa.

La Unidad de Datos de SinEmbargo publicó en abril 4 de 2016: “En la presente administración, los magnos eventos han significado el otorgamiento de por lo menos 97 contratos para una sola empresa: Actidea, S.A. de C.V. A esa entidad, se le ha pagado más de 500 millones de pesos por organizar brindis, el Grito de Independencia, la presentación de las reformas estructurales o la visita de los reyes de España.

Del total, 88 convenios, unos 400 millones de pesos, fueron sin licitación de por medio. Eduardo Gama Pizarro dirige a esta compañía cuyo crecimiento ha sido exponencial desde que Enrique Peña Nieto inició su Gobierno. En el sexenio anterior, de Felipe Calderón Hinojosa, apenas si consiguió 10 contratos por 47.1 millones de pesos”.

En septiembre 27 de 2016, por ejemplo, dio a conocer que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) le perdonó una multa. El texto, firmado por las periodistas Linaloe R. Flores, Alejandra Padilla y Daniela Barragán, plantea: “Actidea S.A. de C.V., una empresa organizadora de magnos eventos, fue fundada en 2005, según su información pública. Gobernaba Vicente Fox Quesada, el primer Presidente que en 71 años no provenía del Partido Revolucionario Institucional. La estirpe de Fox Quesada era panista, la misma de su sucesor, Felipe Calderón Hinojosa, quien ocupó Los Pinos de 2006 a 2012. En esos años, Actidea se lanzaba a competencias por contratos gubernamentales, pero apenas consiguió 10 en casi una década. A partir de 2013, el primer año de Enrique Peña Nieto, las cosas cambiaron. Hoy Actidea tiene al menos 500 millones de pesos en contratos con el Gobierno federal, de los que 400 fueron por adjudicación directa. Pese a un flujo multimillonario, el SAT –al que también le organiza eventos– le perdonó una multa por 167 mil 958 pesos. ¿Quién es esta empresa que organiza las celebraciones del Gobierno federal y consigue disculpas de Hacienda? La entidad ha mantenido un férreo bajo perfil”.

En octubre 10 de 2016, la periodista Linaloe Flores publicó: “No sólo ha viajado por el mundo con un gasto de por lo menos 100 millones de pesos, según información oficial. Enrique Peña Nieto, Primer Mandatario de México, también ha sido anfitrión de Presidentes, Primeros Ministros y reyes. Si en estas recepciones hubo derroche, los ciudadanos no lo sabrán. La Presidencia de la República declaró “inexistente” la información sobre los menús y las empresas contratadas para elaborarlos, ofrecidos en todas las recepciones de gala que ha dado el Jefe del Ejecutivo ya sea en la residencia oficial de Los Pinos, Palacio Nacional o El Castillo de Chapultepec”.

En octubre 30 de 2018, la periodista Linaloe Flores publicó: “Amigos cercanos del Presidente, herederos de centenarios negocios o personajes fantasmagóricos, algunos empresarios mexicanos se cubrieron con el gran manto de la Adjudicación Directa, uno de los signos del sexenio de Enrique Peña Nieto. Una muestra de diez casos, localizada en la profundidad del mar de los millones de ventas del Gobierno, da fe de esa danza de contratos y dinero sin que medie la competencia. Según la consulta en Compranet y el Portal de Obligaciones y Transparencia, este procedimiento –el menos transparente de los tres permitidos por la Ley para adquirir bienes y servicios– creció de 94 mil 154 contratos en 2012 a 125 mil 162 en 2016. Así, el 71 por ciento de los contratos –según el IMCO–, fue otorgado de esta manera que volvió a las dependencias federales y organismos autónomos clientes cautivos y seguros”.

En marzo 19 de 2019, la periodista Linaloe Flores dio a conocer en un texto de Vice republicado en SinEmbargo: “En una década, el Instituto Nacional de las Mujeres gastó 138.5 millones de pesos en el traslado del personal a congresos y seminarios.

Mientras, aumentaron la violencia de género y los feminicidios. La agencia El Mundo es Tuyo obtuvo 91 por ciento de esos recursos. Vice intentó hablar con el director, pero la compañía informó que los nombres de los directores, así como de los dueños, no son públicos y prefiere mantener ese perfil. En su portal de Internet esta empresa divulga tener otros clientes del Gobierno federal además de Inmujeres, como el IMSS, Conapred, CFE, INE, Fonatur, Sedesol, Conacyt, CNDH, Banobras”.

El último texto donde aparece Actidea es de agosto 10 de 2020. Lo firma Linaloe Flores, de la Unidad de Datos de SinEmbargo.

“Cuando Enrique Peña Nieto fue investido como Presidente, en las oficinas de la alta burocracia se impuso un estilo “bon vivant”, con chefs caros y gastos millonarios. Laura Ibernia Vargas Carrillo -esposa de Miguel Ángel Osorio Chong- no escapó a esa pauta en la dirección del DIF nacional. Lo hizo arropada en el bajo perfil porque los ojos críticos se concentraban en Angélica Rivera Hurtado, entonces esposa del Presidente y con un cargo honorario en el organismo. Hoy, su nombre se sobrepone a un recurso de amparo para inhibir investigaciones sobre su fortuna”.

Otros textos sobre esta misma empresa, bajo sospecha durante todo el sexenio de Enrique Peña Nieto, están disponibles en SinEmbargo.