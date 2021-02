Activista asegura que interpondrá denuncia contra diputados de Sinaloa, por desvíos y falsificación

Julio Cahué Heras, del partido Redes Sociales Progresistas, acusa al legislativo de probable omisión de los delitos de desempeño irregular de la función pública, peculado, enriquecimiento ilícito, falsificación y firmas de documentos

José Abraham Sanz

Julio Cahué Heras, del partido Redes Sociales Progresistas, informó que interpondrá una denuncia en la Fiscalía contra los diputados de la actual legislatura, por incurrir en desvíos de recursos y falsificación de firmas y documentos.

En una conferencia de prensa, Heras presentó unos documentos en los que dijo hay pruebas en contra de cómo los legisladores desviaron recursos destinados a gestión social.

“Por probable omisión de los delitos de desempeño irregular de la función pública, peculado, enriquecimiento ilícito, falsificación y firmas de documentos, así como uso indebido de documentos y otros, aquí yo tengo la demanda por 23 diputados, que se presentó ante la Auditoría Superior del Estado, que es el órgano correspondiente para juzgar a los ciudadanos”, dijo.

“¿Por qué me atrevo a presentar esta demanda ante la Fiscalía? A mi punto de vista y lo voy a decir claramente, que suene en todo Sinaloa, al responsable de todo esto, es la ASE, que es manejada por Emma Guadalupe Rivera Félix; hay simulación en la ASE, ya basta de tanta simulación, ella hizo un juramento cuando tomó posesión, en donde dijo que no iba a pasar ninguna anomalía, pero aquí no hay anomalías, aquí hay descaro, simulación”.

Heras aseguró que prepara otra denuncia contra la propia Rivera Félix y otros auditores.

“... próximamente presentaré la demanda en contra de la auditoría, porque ella es la que está simulando en Sinaloa, y se los digo claramente, anteriormente ya me han llamado de la Auditoría Superior del Estado para que le baje, no le voy a bajar, porque me siento cansado, me siento harto”, dijo.

"La Auditoría Superior del Estado es simulación, no hace nada, me rechazó algunas demandas que yo presenté, ¿cómo es posible que un ciudadano común y corriente como yo vaya al campo, a detectar qué un recurso no se dio".

Heras aseguró que viajó a un campo agrícola a preguntar a alguien cuyos datos aparecían como beneficiario y éste respondió que no había recibido el apoyo; pero el caso más grave dijo que se trata de una persona que había fallecido y una diputada supuestamente le entregaba recursos para medicamentos.

“Hasta un muerto hay dentro de la auditoría, la revisión que yo hice, fíjense, casualmente una diputada del PRI le da un recurso de medicamento a una muerta, que había fallecido dos años antes, dos años antes de que ella había tomado posesión como diputada”, señaló.