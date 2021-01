Activistas dormirán en el Congreso; se oponen a perreras en Sinaloa

Fundación Laika dice no a las perreras en Sinaloa, señalan que funcionan como centros de exterminación y hacen un llamado a que la ciudadanía se les una esta noche en la sede del Congreso con una veladora

América Armenta

La perreras funcionan como centros de exterminio y no quieren que entren a operar en la entidad, señaló Rebeca Uriarte, presidenta de Fundación Laika, demandando más y mejores campañas de esterilización en Sinaloa, por lo que la noche de este miércoles se quedarán en el Congreso de Sinaloa como manifestación.

Los centros también llamados Centros de Bienestar Animal, como los que propone la Diputada Alma Rosa Garzón, de quien ahora piden la destitución, denuncian, son mal operados por los gobiernos municipales y estatales, destacando que actualmente está funcionando un centro en Los Mochis, que ahora es manejado por organizaciones civiles, pues anteriormente se usaba para el sacrificio de los animales que ahí vivían.

“Estamos aquí reunidas, unidas y fortalecidas para pedir, para exigir a nuestro poder legislativo que nos escuche, que una vez más tengan la apertura para entender cuál es el punto, que no es una obstinación la que tenemos en contra de que se activen los llamados Centros de Bienestar Animal en la ley”, expuso Uriarte.

Actualmente, abundó hay 12 iniciativas para reformar las leyes de Protección Animal y el Código Penal del Estado de Sinaloa, para generar mejores condiciones para animales, pero los centros irían en contra del trabajo que han presentado en las propuestas al Poder Legislativo.

El llamado es para que la ciudadanía que desee unirse esta noche lo haga, así como a las y los integrantes de esta legislatura, especialmente a quienes son parte de Morena, que les habían prometido apoyo, no olviden a las rescatistas.

Empatía hacia los animales, solicitaron, además de que aseguraron que son los recursos económicos que hay detrás de esos centros que se buscan abrir en diferentes municipios los que mueven intereses, dejando de lado el fin de apoyar a los perros abandonados en las calles.

Destitución

Las activistas se posicionaron directamente contra la Diputada Alma Rosa Garzón por haber presentado una iniciativa para que entren en operación estos centros municipales, por lo que piden dialogar con ella, señalando que el dictamen pasará el día de mañana al Pleno y esperan que baje el punto o que no lo aprueben.

“Diputada Alma Rosa Garzón, del grupo parlamentario de Morena de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, por favor detenga el dictamen, siéntese a escucharnos, apelo a su corazón y a lo que usted dice que la ha impulsado a ver por los animales que usted ha ayudado, somos un grupo de mujeres y hombres que dejamos nuestra vida, nuestra integridad, nuestros recursos y ahorita estamos siendo violentados porque estamos viendo como el asesinato de animales está en la puerta”, dijo Gabriela López de Laika.

“Le hablo como protectora, usted sabe que el Gobierno va y gobiernos vienen, no se quedan para siempre y no somos prioridad para ellos, no caiga en el juego, no vaya atrás del dinero, mejor que ese fondo que usted está proponiendo se aplique en la adquisición de móviles esterilización permanentes en cada uno de los municipios, sustituyamos esa figura, pero no luche porque usted tiene una posición ahorita de poder sobre nosotras, como legisladora por una ley que lo único que va a ocasionar es muerte y desolación”, agregó.