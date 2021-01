Activistas pasan velada en el Congreso de Sinaloa; siguen firmes contra perreras

Las activistas protectoras de animales pasaron la noche en vela en el palacio legislativo, para evitar que el día de hoy se aprueben perreras municipales, pero no han sido recibidas por nadie, además hay un grupo al que no se le permite salir del recinto

América Armenta

28/01/2021 | 08:50 AM

Sin ser recibidas por autoridades del Congreso de Sinaloa, pero con el apoyo de decenas de personas que acudieron con sus mascotas a mostrar respaldo, las activistas protectoras de animales se mantienen en la sede del Poder Legislativo demandando que no se aprueben los Centros de Bienestar Animal, mejor conocidos como perreras o centros de exterminio, incluidos en un dictamen que tendrá discusión hoy en el Pleno.

"Estamos aquí respaldados por las personas, vean el movimiento que se ha hecho en redes, han venido para acá toda la noche y toda la mañana siguió viniendo gente a dejar velas, a dejar cartulinas, alimentos y agua. Les agradezco mucho esa contención que hemos recibido de ustedes y aquí vamos a estar", comentó Rebeca Uriarte, de Fundación Laika.

La activista reiteró la invitación a la gente a que asista al Congreso. La manifestación es pacífica y no han hecho ningún destrozo, solo alzando la voz.

En el espacio también se encuentran la Diputada Karla Montero y otras activistas, a quienes no se les permitió salir, una vez que estaban adentro.

La sesión está programada para ser virtual; sin embargo, la Mesa Directiva acude al Congreso y desde ahí sesiona, mientras el resto de los diputados lo hacen desde diferentes puntos, por ello la espera sigue.

"El dictamen no es malo, únicamente no queremos que se contemple esa parte, nuestra petición es la sustitución de la figura de los Centros de Bienestar por unidades móviles de esterilización en cada municipio del estado, esa es nuestra solicitud, nos comentaban que había también que ceder y negociar, pues había cosas que nosotros pedimos y sí se consideraron en el dictamen; sin embargo, no queremos ceder a las perreras", refirió.

Uriarte dijo que lo que buscan es conciencia, empatía y procesos de esterilización, integrando a los planes de educación lo que han demandado desde hace tiempo, en lugar de tener estos centros de control y bienestar.

También aseguró que no están en contra de la reforma, sino que estos centros pueden contaminar el dictamen en el cual se ha esperado y trabajado mucho tiempo.

"En lo personal respeto mucho las posturas y respeto a las personas que están de acuerdo, porque posiblemente la intención de los centros sea buena y ahorita estado operando en algunos municipios de una manera positiva, porque afortunadamente lo están manejando personas de la causa; sin embargo, consideramos que ya viene un presupuesto para ello, eso puede tergiversarse y convertirse en algo negativo, por eso estamos pidiendo móviles de esterilización gratuita", dijo sobre las acusaciones que han recibido, siendo señaladas como personas retrógradas o sin entendimiento al negarse a estos centros.

Aclaró que si los centros han logrado funcionar adecuadamente es porque son manejados por grupos de la sociedad civil, que han tenido que quitar a las autoridades estatales y municipales de las perreras para que dejaran de ser centros de exterminio y se volvieran centros de cuidado, pero dudan de que ahora que buscan recursos para ello, dejen a la ciudadanía intervenir por el bienestar animal.