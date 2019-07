Actor transgÃ©nero de Spider-Man: Lejos de casa pide mayor representaciÃ³n

Actor transgénero de Spider-Man: Lejos de casa pide mayor representación

El actor Zach Barack forma parte del grupo de amigos de Peter Parker en la nueva entrega del Universo Cinematográfico de Marvel

Noroeste / Redacción

Zach Barack es el actor transgénero de Marvel Studios que hará su primera aparición en la película ‘Spider-Man: Lejos de casa’ como uno de los compañeros de clase de Peter.

El actor reveló a Variety que iba a pasar el verano trabajando en un restaurante ubicado en Chicago, pero el destino lo esperaba con el papel de su vida tras recibir una llamada para audicionar apenas dos semanas antes de empezar el rodaje, difundió larepublica.pe.

El primer actor transgénero presentado por el estudio aprovechó su nueva notoriedad para pedir que haya más papeles protagonizados por gente de su misma condición.

“Como un joven trans no vi a ningún hombre trans en la TV nunca, así que llegar a ser parte de esto es algo realmente increíble”, explicó el actor.

Además, habló sobre su experiencia en la historia de la película, pues la comparó con su realidad y resaltó lo difícil que es llevar una doble vida.

“Por ejemplo, el viaje de Peter Parker tiene mucho qué ver con ser un adolescente y tener esta otra parte de tu vida y eso es tan trans. Es algo que creo que a veces siento a diario, especialmente por ser una persona transmasculina, porque a veces hay una presión para ser de una forma diferente de la que me siento naturalmente inclinado a ser porque quiero encajar. Tengo que luchar activamente contra ese instinto, pero el hecho es que estar en esta película es increíblemente significativo y espero que signifique algo para otras personas”, dijo Zach Barack al medio.

El actor de 23 años confesó que su mayor inspiración fue la actriz Laverne Cox de ‘Orange Is the New Black’, por lo que la ausencia de hombres transgénero en las pantallas no fue impedimentos para cumplir su sueño.