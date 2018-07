Actores armados toman calles de Nezahualcóyotl, Edomex, y provocan pánico durante filmación - Noroeste

Actores armados toman calles de Nezahualcóyotl, Edomex, y provocan pánico durante filmación

De acuerdo con autoridades mexiquenses, una producción pidió permiso para grabar las escenas en las que el presunto grupo criminal avanzaba en las calles de Nezahualcóyotl

Sinembargo.MX

Ciudad de México, 17 de julio (SinEmbargo).- Sujetos armados corriendo y otros viajando en vehículos provocaron miedo entre los habitantes de Nezahualcóyotl, en el Estado de México. La gente pensó que se trataba de la irrupción de un grupo criminal, pero no…

Eran actores. Los sujetos armados eran actores. Las calles, en la zona oriente del Valle de México, fueron cerradas al tránsito y el personal técnico y de producción trabajó.

Las escenas formarán parte de Zero Zero Zero, una miniserie de televisión internacional.

Los responsables de la serie estuvieron a cargo de producciones como Gomorrah y Romanzo Criminale, según información oficial.

Las grabaciones comenzaron el lunes y concluirán este martes 17 de julio.