GLOBAL GOAL 2020

Actores, cantantes y deportistas se unen por el futuro de la humanidad

Figuras del deporte y el espectáculo se reúnen virtualmente para lanzar un mensaje de esperanza, concientizar y pedir solidaridad

Héctor Guardado

En medio de la pandemia y teniendo como banderas la solidaridad, la justicia, la conciencia social y ecológica, decenas de líderes del mundo, ambientalistas, deportistas, figuras del espectáculo se reunieron virtualmente a través del Concierto Global Goal Unite For Our Future, ofrecieron sus canciones, información científica, las medidas de protección y el llamado a la fraternidad, la tolerancia y la equidad, para que la especie humana sobreviva, no solo a la pandemia.

Fue un esfuerzo titánico en el que la música fue un instrumento que enganchó a muchos para que escucharan un discurso, un mensaje inminentemente necesario para la toma de conciencia que se puede convertir en acciones que posibiliten un mundo mejor.

Jennifer Hudson abrió el concierto con un mensaje de paz que lanzó al mundo con Where peaceful water flow, que tuvo como imagen de fondo las calles vacías de las ciudades, acosadas por el Covid-19.

Un mapa del Planeta se enfocó en el punto geográfico que ocupa Los Ángeles.

Desde el estadio Rose Bowl, de Pasadena, California, Miley Cyrus cantó Help, la emblemática canción de los Beatles.

La modelo de los años 90, Naomi Campbell habló del enorme agradecimiento que la humanidad le debe tener al ejército de médicos y enfermeras que combate la pandemia y las enfermedades.

Personajes de la comedia como Ken Jeong nombró algunos ejemplos de información falsa para protegerse de virus, como las temperaturas altas, exponerse a los rayos del sol, tomar alcohol, aguantar la respiración.

Pidió hacerle caso a los científicos, porque ellos tienen la información que realmente puede ayudar.

La belleza de Charlize Theron apareció en la pantalla para agradecer a los líderes del mundo, que han asumido la responsabilidad de guiar a sus países por el mejor camino.

Los presidentes de Europa fueron representados por Ursula Von Der Leyen.

Representantes de Fundaciones humanitarias como Bill Gates y Melinda Gates; Youri Djorkaeff, de la fundación FIFA; Hans Vestberg, de fundación Verizon, hablaron del periodo de incubación y cómo reconocerlo.

Además, hablaron de la economía en medio de la pandemia, de la ecología y la inminente necesidad de proteger la naturaleza para que el ser humano pueda sobrevivir.

Manuel Miranda, uno de los protagonistas del musical The Roots, convocó a la pantalla al elenco de esa obra para que cantara la canción cargada de reflexiones, Hamilton.

El tema del racismo también fue tocado y se enfocó, sobre todo, en el que sufre la raza de color, imágenes de las manifestaciones ocuparon la pantalla y el intérprete Usher interpretó I cry.

David Beckham habló de la importancia del futbol como un catalizador de las ilusiones de millones de personas alrededor del mundo y se vio el gol inolvidable en un mundial, en donde él metió una anotación en la portería de Grecia, llevando a la gloria del Mundial de futbol a toda una nación.

Shakira interpretó Sale el sol y la mexicana Salma Hayek habló de la importancia de las vacunas, puso el ejemplo de las millones de vidas que han salvado las del tétano y las de la poliomielitis, y de la necesidad de que todo el mundo se una para que todos los países y todos los seres humanos, sin que importe su riqueza, religión, ideas políticas, tengan acceso a la vacuna.

Apareció Hugh Jackman ofreciendo un simpático mensaje de esperanza, para dar lugar a que Justin Bieber y Quavo cantaran, cada uno en su estilo, Intentions.

Christine and The Queens, desde el Gran Palacio de Cristal de París, cantaron Vita nova y Dwayne Johnson reiteró la inminente necesidad de la empatía y de la justicia en todo momento, en especial en éste.

El reguetonero J Balvin cantó Qué calor, y desde Los Ángeles, Choex Halle interpretó Rest of your life; la cantante nigeriana Yemi Alade, en escenarios de su país de origen, canto Shekere.

El final estuvo enmarcado por la figura de la cantante de ópera J´Nai Bridges, que interpretó Even y He’s got the while in his hands, acompañada de la Orquesta Filarmónica Juvenil de Los Ángeles, dirigida por Gustavo Dudamel.