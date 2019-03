Actores de X-Men deben despedirse de sus personajes, por la compra de Disney a Fox

Entre los planes de Disney estaría mantener a Deadpool, interpretado por Ryan Reynolds, mientras que el resto de los superhéroes, los X-Men y Los Cuatro Fantásticos, podrían tener nuevos rostros

Sinembargo.MX

MADRID (SinEmbargo)._ Completada ya la adquisición de Fox por parte de Disney, los X-Men, Los Cuatro Fantásticos y Deadpool tienen ahora vía libre para sumarse al resto de superhéroes de Marvel Studios.

Ahora que todos están en el mismo barco, toca hacerse varias preguntas, ¿qué hará The Walt Disney Company con estos personajes? La primera palabra que ha surgido entre la prensa ha sido reboot.

Según informa The Hollywood Reporter, entre los planes de Disney estaría mantener a Deadpool con calificación R, lo que el medio interpreta como un gesto de que Ryan Reynolds sería el único actor que mantendría su puesto como superhéroe. De hecho, el actor publicó una foto en redes sociales del irreverente mercenario sintiéndose como si “fuera” su primer “día de Pool”.

No obstante, el medio da por hecho un reboot completo del resto de los superhéroes, lo que haría que los X-Men y Los Cuatro Fantásticos tuvieran un lavado total de cara. De todas formas, no ha habido un anuncio oficial respecto a las intenciones de Kevin Feige y el resto de ejecutivos y creativos de Marvel sobre el futuro de estos personajes. Aun así, The Hollywood Reporter apunta a que, tras el estreno de Fénix Oscura, la Patrulla X no volvería a la pantalla, al menos, hasta 2021.

EL ENCAJE DE LOS X-MEN EN EL UNIVERSO MARVEL

El motivo de tal fecha sería debido a que ya hay otros proyectos de Marvel Studios copando los estrenos de la Fase 4 de su Universo Cinematográfico. Cierto es que después de Avengers: Endgame, y al margen de Spider-Man: Lejos de Casa, están confirmadas una película sobre la Viuda Negra, The Eternals y otra sobre el superhéroe asiático Shang-Chi. Por otro lado, la Casa de las Ideas ya tenía planeadas secuelas de Black Panther, Doctor Strange y la tercera entrega de Guardianes de la Galaxia.

Con lo cual, a menos que Feige haya preparado de antemano posibles guiones de los superhéroes que acaban de llegar a Disney, ni los X-Men ni los Cuatro Fantásticos regresarían tan rápido como los fans esperan. Tampoco hay que pensar cómo encajarán estos personajes en el universo que los creativos de Marvel Studios han confeccionado. No hay que olvidar que la compañía tuvo que tirar de superhéroes considerados, por algunos, menos icónicos que los X-Men, debido a que sus derechos cinematográficos pertenecían a Fox.

Ahora que Marvel tiene acceso a estos personajes, fundamentales en muchas de las tramas de sus cómics, tocará ver qué pasará con Capitán América, Thor o Iron Man, superhéroes que tienen todas las papeletas de desaparecer en Endgame, al terminar el contrato de Chris Evans, Robert Downey Jr. y Chris Hemsworth. Esta coincidencia, podría ser aprovechada por los creativos de la Casa de las Ideas.

DISNEY DISTRIBUIRÁ FÉNIX OSCURA

Por otro lado, están los proyectos heredados. Cabe recordar que Disney tendrá que distribuir X-Men: Fénix Oscura y The New Mutants. Ambas tienen fecha de estreno en cines, aunque ya hay informaciones que apuntan que la Casa del Ratón estaría planeando abortar el estreno de New Mutants en salas comerciales para distribuirla en su nueva plataforma en streaming, Disney+.

X-Men: Fénix Oscura sí tiene asegurado su paso por cines. La película llegará el 7 de junio y tendrá el honor de ser la primera de los superhéroes mutantes en ser distribuida por Disney. Dirigida por Simon Kinberg, veterano productor de la saga. Se sabe que Kevin Feige tuvo varios encuentros con miembros de la franquicia en los últimos meses y que incluso revisó el guion de la cinta protagonizada por Sophie Turner.

La saga X-Men es la que más trámites burocráticos tendrá en su paso a Disney. Desde que se estrenó la primera película en el 2000, la franquicia ha estado apoyada por productores cuyo futuro dentro de Disney es desconocido.

Lauren Shuler Donner, quien defendió el éxito del primer filme cuando surgieron dudas acerca de su viabilidad, ha producido todos los títulos protagonizados por los superhéroes mutantes y se especula con que tendría un acuerdo con Fox que le obligaría a acreditarla como productora en cualquier película de la Patrulla X.

Algo similar ocurriría a Simon Kinberg, guionista de la saga y director de X-Men: Dark Phoenix, por lo que la mudanza a la Casa del Ratón puede quetenga más muebles que los que contaba originalmente el equipo de Marvel Studios.