CAMPAÑA NAVIDEÑA

Actores sinaloenses llevan su historia de vida a comercial

La relación fraternal de Armando Silva y Lázaro Fernando es elegida para campaña navideña de empresa cervecera

Nelly Sánchez

"De toda la gente, tú fuiste el único que me tuvo paciencia, el único que me apoyó y gracias a ti salí adelante, por ti soy lo que soy. Para mí, lo sabes, eres mi padre. Por eso, Tata, tú eres mi norte", le dice Armando Silva a Lázaro Fernando, en la nueva campaña de una empresa cervecera.

La historia fraternal del actor y el director de teatro, la comparten en un anuncio de minuto y medio que ya circula por las redes sociales y plataformas de video.

Lázaro Fernando junto a Armando Silva.

La empresa cervecera cada año lanza una campaña que tiene que ver con la Navidad, los valores, el reencuentro de la familia. Y fue Armando Silva, quien propuso la historia de amistad y fraternidad paternal que tiene con Lázaro Fernando, a quien considera su padre teatral, y fue una de 5 las seleccionadas, entre más de 100 propuestas.

Para Armando, fue regresarle un poco de lo que le ha dado su gran amigo y maestro Lázaro Fernando Rodríguez, su primer maestro de teatro cuando tenía 15 años y que impulsó su carrera, para ser hoy a sus 40, un actor profesional de teatro y televisión.

Con el director del comercial, Rodrigo García Sáinz.

"El comercial es prácticamente la historia de vida de Armando. Él perdió a su papá en un accidente aéreo, tuvo problemas con droga, su mamá lo llevó a la Casa de Cultura, y yo fui una parte en su formación, de manera natural, inconsciente, cómo debía actuar en el ámbito del quehacer artístico, iniciando con la disciplina, que no tenía, porque era muy rebelde", comenta Lázaro Fernando.

El comercial fue grabado en locaciones de Monterrey, Saltillo y Ciudad Juárez.

"Pero él estudió teatro, se preparó, y con él talento que tiene y la formación, dimos los resultados. Cuando tuvimos una temporada con El Cruce, en Ciudad de México, lo vio una productora, lo invitaron a un casting, fue y se quedó".

El video lo grabaron en Monterrey, Saltillo y Ciudad Juárez y estuvo dirigido por Rodrigo García Sáinz.

"El video, considera Lázaro, es importante, por el momento que vivimos de desintegración familiar, no valores y este trabajo acerca a la familia, trata de acercarse más con los padres".

"Aporta en el acercamiento con las familias, a ser más tolerantes, solidarios, es parte de su función, es una empresa cervecera pero que también aporta con la cuestión artística, es lo interesante".

Armando Silva aseguró que con Lázaro la relación ha sido más que de maestro a alumno, de amistad fraterna.

"En los últimos años le puse "mi Tata", porque me regañaba como si fuera mi papá y es una relación como de padre e hijo en este sentido".

Con este tipo de comerciales, dice, se enaltece al ser humano, que no obstante puedan tener problemas, o como en su caso, que haya perdido a su padre, haya andado en malos pasos al inicio de su vida, siempre se puede salir adelante.

"Con ayuda, ese es uno de los mensajes, que uno solo difícilmente llega a un lugar, siempre tienes que tener un vínculo con alguien, ese apoyo para llegar a tus metas y sobre todo superar los problemas que se te ponen en frente", asegura.

"Se puede con base en las relaciones humanas, los vínculos con otras personas, la confianza, que se te da en un momento para creer en uno mismo, que eres capaz de hacer las cosas que se proponga uno en la vida, aunque no tengas papá, estés en la calle, o cayendo en los vicios".

El acierto de este tipo de campañas, es que logran que el público, que difícilmente se conmueve, se conecte porque son personajes reales.

"Porque aunque Lázaro y yo seamos actores, no quiere decir que hayamos inventado la historia, se cuenta tal cual, él es actor, director, yo actor, pero adicionalmente tenemos esta relación paternal que es la que al final conecta con la gente", dice.

"Para mí es un comercial muy emotivo y cuando lo ves no puedes dejar de acordarte a lo mejor de tu papá o de alguien muy cercano, al final es un objetivo de venta pero con un contenido sustancioso que son las relaciones humanas".

Armando Silva, actor sinaloense.

PARA SABER

Armando Silva actualmente participa en la grabación de una coproducción de Estados Unidos y México, para Amazon Prime Video, al lado de actores como Joaquín Cossio, Gustavo Sánchez Parra y Chema de Tavira. Ahí mismo se estrenará la serie Zero Zero Zero, del director Stefano Sollima, donde hace el papel de El loco.

