Actual legislatura estÃ¡ beneficiando a los ricos y no a los pobres: Estrada Ferreiro

Actual legislatura está beneficiando a los ricos y no a los pobres: Estrada Ferreiro

Con la no aprobación de la actualización del predial a quien se benefició fue a las personas que más dinero tienen, ya que son los que más pagan este impuesto; sin embargo a las personas de escasos recursos los exentaron de pagar no más de 35 pesos, asevera el Alcalde

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ Con la no actualización del impuesto predial, la 63 Legislatura benefició a los ricos, no a los pobres, afirmó Jesús Estrada Ferreiro.

En el marco del quinto foro para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, el Presidente de Culiacán expresó que el 3.5 por ciento de los diputados decidieron no actualizar el predial, sólo beneficia a los ricos, ya que en promedio una persona paga aproximadamente 5 mil pesos de predial, pero con el descuento del pronto pago, y en un supuesto caso que fuera jubilado, sólo se terminaría ahorrando cerca de 30 pesos con ese 3.5 por ciento, monto que realmente no beneficia a las familias culiacanenses.

“35 pesos ni siquiera una hamburguesa para comerse... ¿Cuál es el apoyo? En tanto que los ricos, entre comillas, así le llaman, se ahorrarían hasta 350 mil pesos por cada edificio o propiedad de 10 millones de pesos, ahí sí están beneficiando a los ricos, y dañando la economía de la gente pobre”, explicó.

“Porque además de no permitirnos recaudar ese dinero, nos están cancelando la posibilidad de obtener participaciones federales por una cantidad mayor o igual que esa, y la pregunta mía para quien hace ese tipo de cosas, que yo no sé si sea por equivocación, porque no creo en las equivocaciones englobadas como grupo, pues ese ahorro no beneficia a nadie, está beneficiando a los ricos, no a los pobres”, manifestó.

Derivado de la no actualización del predial, el Municipio interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación un recurso para poder cobrar ese 3.5 por ciento; sin embargo, el proceso puede durar aún varios meses.

Estrada Ferreiro reconoció que actualmente la administración que preside tiene muchas cosas por mejorar; como lo es el alumbrado público, la seguridad, la vialidad.

Sin embargo, sostuvo que los legisladores abonan a que no se puedan cubrir esas problemáticas, ya que con la no actualización del predial, se merma la recaudación de recursos para darle solución a estas necesidades de la sociedad.

“Por qué hacemos unas cosas y otras no, el por qué el Alcalde no cumple con su obligación que está en la Constitución, simple y sencillamente porque hay situaciones y circunstancias que no lo han permitido, y parece ser como que se empeñan en ponernos piedras en el camino, pero no van a lograr detenernos”, aseguró.

“No nos dieron ni siquiera la oportunidad de actualizar el predial en la Cámara de Diputados, esa actualización era el 3.5 por ciento que no implicaba un aumento ni tampoco un nuevo impuesto, quienes sabemos de esto, sabemos que el 3.5 por ciento de actualización sólo implica unos cuantos pesos para la gente de escasos recursos económicos”, reiteró.