ActualizarÃ¡ Jumapag su padrÃ³n de usuarios

Actualizará Jumapag su padrón de usuarios

Incongruentemente, con más población por atender, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave tiene menos tomas registradas que las que tenía hace 11 años

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Una de las acciones que emprenderá la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave en busca de operar con eficiencia será la actualización de su padrón de usuarios, adelantó Socorro Castro Gálvez.

El gerente general de la Jumapag dijo que, aunque es incongruente, el organismo tiene ahorita menos tomas registradas que las que tenía ¡hace 11 años!.

"Necesitamos hacer una reingeniería y vamos a empezar primeramente por hacer el padrón de usuarios nuevo, el padrón de usuarios tiene 11 años sin actualizarse, nos urge, traemos menos usuarios ahorita en 2019 que en 2008, incongruentemente, según el INEGI hasta 2015 deberíamos de tener aproximadamente 90 mil usuarios, traemos 60 mil", expresó.

El funcionario agregó que hay un gran problema de plantas potabilizadoras más calculadas porque las estipularon para cierta población y el problema es que se están colgando más del doble o más del triple, porque hay muchas tomas clandestinas que pretenden detectar y regularizar con el nuevo padrón.

Además, añadió, se prevé un recorte gradual de plazas sindicales para que se quede solamente la gente que realmente está calificada y que sí trabaja.

Castro Gálvez indicó que el tema de las plazas y las jubilaciones son temas a tratar en la revisión del contrato colectivo de trabajo que están por presentar al sindicato de la Jumapag.

"En las jubilaciones se está proponiendo adoptar la que el Gobierno federal propone y la que el Gobierno estatal propone, que es la del IMSS. No se puede, nunca se ha podido y yo veo que no se va a poder (pagarles jubilaciones de la Jumapag), porque vamos a llegar a un punto en dos años que va haber más jubilados que trabajadores reales, ya ahorita estamos en el 55 por ciento", subrayó.

El gerente del organismo explicó que tienen jubilados tipo A, B y C, siendo los B quienes tienen la edad que marca la ley para recibir su pensión y la están recibiendo de parte del IMSS.

"Pero los jubilados tipo A son jóvenes que no alcanzan todavía su pensión ni la edad y es donde tenemos el gran problema; los jubilados tipo C son los ex gerentes y ex jefes con altos sueldos, algunos más altos que el de la Presidenta Municipal", aseveró.

Castro Gálvez dijo que desde el 1 de noviembre a estos jubilados no les ha pagado la Jumapag, porque no tienen condiciones financieras para hacerlo, en uno de esos grupos está Roberto Acosta Quevedo, secretario general del sindicato de la Jumapag, quien en 2016 fue jubilado a los 43 años de edad y además se le pagó una liquidación de 615 mil pesos.

Agregó que si el líder sindical quiere reincorporarse a su trabajo para alcanzar la edad de jubilación mínima que pide el IMSS lo reinstalan sin problema, pero con el sueldo de lecturista, que es el puesto que tenía como empleado de la Jumapag.