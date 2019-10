Acuacultores denuncian contaminación en el estero de Urías y canal, en Mazatlán

Por las descargas de aguas negras, al menos 16 granjas de camarón reportan pérdidas millonarias y amenazan con demandar al Ayuntamiento

Sibely Cañedo

27/10/2019 | 12:06 AM

MAZATLÁN._ Por la descarga de aguas negras al estero de Urías y al canal de navegación, al menos 16 granjas de camarón del ejido Barrón y de la Isla de la Piedra reportan que se han dejado de producir cerca de 500 toneladas en lo que va del año, equivalentes a varios millones de pesos.

Desde enero, los acuacultores han denunciado la problemática ante distintas autoridades luego de detectar mortandades de peces y muestras de agua con cero oxígeno en diversos puntos de la zona, lo que atribuyen a las descargas de aguas negras al sistema estuarino Urías-La Sirena, que abarca desde el estero de El Infiernillo hasta el ejido Barrón, conformando un ecosistema que sirve de refugio a gran cantidad de especies, entre ellas el camarón.

“Hasta el momento nadie ha hecho nada a pesar de ser un tema tan grave, que puede impactar en la salud pública”, acusó Genaro Raygoza Lemos, líder de cooperativas acuícolas y ex presidente del Comité Estatal de Sanidad Acuícola de Sinaloa (Cesasin).

Según los recorridos de observación que han realizado, los vertimientos provienen tanto del parque industrial Bonfil — donde se vierten aceites y combustibles directos al canal—, como de la planta tratadora del Fraccionamiento Santa Fe. También del penal de Mazatlán y otras fuentes, pues los alrededores son tiraderos clandestinos, que escurren agentes contaminantes.

Muchas autoridades, pocas soluciones

En un oficio, dirigido al Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres y entregado en la Presidencia el 24 de enero de 2019, los cultivadores de camarón expusieron que las aguas negras contienen agentes virales, provocados por género vibrio o bacterias intercelulares tipo ricketsis, que ya les han provocado muerte de larvas del crustáceo.

Aunque la autoridad municipal hizo caso omiso, los empresarios acuícolas fueron después recibidos por “El Químico” Benítez, luego de las presiones de la Confederación de Organizaciones Acuícolas del Estado de Sinaloa (Coades), apuntó Genaro Raygoza. Pero sólo para darles largas: “pues a ver qué se puede hacer”.

De manera formal, también se informó de la situación a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en un oficio fechado el 22 de abril. La respuesta vino del entonces delegado, Jesús Tesemi Avendaño: era un asunto de la Jumapam.

Con el gerente de la Junta, también se han sostenido reuniones. “Y no nos dicen que no, pero no han hecho nada”, insistió el dirigente acuícola.

Asimismo, Gobierno del Estado y el Instituto Sinaloense de Acuacultura y Pesca tienen conocimiento de la situación. Así que a casi un año de rondar por varias dependencias, se alistan para interponer una demanda contra el Ayuntamiento de Mazatlán y exigir indemnizaciones.

Se seca el mangle junto a planta de Santa Fe

Al corroborar la inconformidad de los productores, se pudo observar el mangle seco junto a la planta tratadora del Fraccionamiento Santa Fe. Una señal de contaminación que se da en toda esa zona de mangle.

“Y lo peor es que no sólo la realizan empresas que arrojan sus descargas, sino la misma Junta de Agua a través de la planta”, lamentó Raygoza Lemos.

Otro punto por donde pasan los vertimientos de aguas residuales es bajo el puente localizado a pocos metros del reclusorio, en el ejido El Castillo, donde las aguas pestilentes corren hacia el estero sin que nadie lo note.

El sistema lagunar de La Sirena es altamente impactado por actividad industrial y urbana, señala un proyecto de la Conagua para su restauración elaborado en 2011, el cual estimaba una producción de carga orgánica anual de 6 mil 637.4 toneladas. De ellas, casi 3 mil 600 se vierten sin ningún tipo de tratamiento y deben ser asimiladas por el cuerpo de agua.

Lo que es preocupante puesto que al estar conectado al puerto interior y al mar, es un foco de contaminación para las especies marinas, que allí se reproducen.

Sinaloa es un estado líder en producción de camarón acuícola, que cuenta con más de 600 unidades de producción acuícola.

El año pasado, se cultivaron 72 mil toneladas, con lo que refrendó por segunda ocasión consecutiva el primer lugar nacional, según datos de la Secretaría de Pesca y Acuacultura del Estado. Pero toda esa productividad, podría estar en riesgo sino se toman medidas para frenar las descargas ilegales, advirtieron los acuacultores.

*Fuente: Conagua

Proyecto de restauración

http://www.conagua.gob.mx/conagua07/contenido/documentos/p4-6.pdf.pdf

SISTEMA ESTUARINO URÍAS-LA SIRENA

- Se ubica al sur del municipio de Mazatlán

- Es un complejo lagunar formado por el estero “El Astillero” (canal de navegación), estero de Urías, estero La Sirena, estero El infiernillo y estero El confite.

Tiene aproximadamente 18 km2 de superficie.

PROBLEMÁTICA

Se estima que se produce una carga orgánica anual de 6,637.4 tons.

De la cual 3,5902.2 tons. se vierte sin tratamiento, y debe ser asimilada por el cuerpo de agua.

55% corresponde al sector industrial

44.3% corresponde al sector servicios

0.7% al sector público urbano

Mediante sistemas de tratamiento se elimina el 45.9% (3,047.2 ton) del total de carga orgánica producida

El sector industrial elimina cerca del 78% de lo que produce

El sector público urbano elimina cerca del 46% de lo que produce

El sector servicios elimina alrededor del 6%