Acuario Mazatlán alcanza los mil 300 visitantes diarios durante el fin de semana

Pueden recibir hasta 2 mil usuarios sin que se presenten aglomeraciones, asegura Pablo Rojas Zepeda

Alma Soto

MAZATLÁN._ Poco a poco, el Acuario Mazatlán recupera a sus visitantes, este fin de semana registró un ingreso promedio de mil 300 personas que disfrutaron de los atractivos del lugar, aseguró Pablo Rojas Zepeda, director de la paramunicipal.

Indicó que Acuario Mazatlán tiene capacidad para albergar hasta a 7 mil personas al día en una situación normal, pero para evitar contagios de Covid-19, limitaron el acceso a 2 mil personas, aunque no han llegado a esa cantidad.

“Los primeros días de que abrimos (el 2 de julio) empezamos con poca afluencia, pero paulatinamente ha ido incrementándose y hoy (20 de julio) empiezan oficialmente las vacaciones de los burócratas se ha estado incrementando la afluencia de visitantes, ya ayer domingo tuvimos mil 300 visitantes”, expresó.

Rojas Zepeda aseguró que esa es una cantidad manejable, además de que en Acuario Mazatlán incrementaron el número de exhibiciones para que la gente no se aglomere y se evita tener más del 30 por ciento de ocupación en cada una de las exhibiciones.

Hasta hoy, comentó, no se ha alcanzado el tope de visitantes que ellos mismos se impusieron, que es de 2 mil visitantes al día.

Explicó que el tope no significa que van a estar todos al mismo tiempo en el inmueble, pues mientras algunos entran, otros van saliendo al tener un horario de ingreso muy extenso, desde las 9:00 hasta las 18:00 horas.

“Ello nos da un buen margen para limitar la afluencia, tenemos alrededor de cinco exhibiciones educativas en las que se pueden distribuir los visitantes, si sube la afluencia, subimos la frecuencia de las exhibiciones”, señaló.

Dijo que todos los visitantes están acatando las medidas sanitarias, desde el paso por la cabina sanitizante, la toma de temperatura, el lavado de manos al ingreso, el uso de gel antibacterial y del cubrebocas.

“Sienten al Acuario Mazatlán un lugar seguro, porque desde la entrada hay medidas y eso les da confianza para ellos o sus familias”, declaró.

En caso de que un visitante presente temperatura alta, dijo, se le pide que repose un poco, sobre todo si viene del sol, para que le baje.

Pero, si no le baja, no se le dice que no puede entrar sin más, explicó, sino que se le canaliza a los servicios médicos de Acuario Mazatlán para que lo valore y checar si tiene otros síntomas y no solo insolación.

RECIBEN SUS PREMIOS GANADORES DE CONCURSO ‘PONLE NOMBRE A LA LOBITA’

Rojas Zepeda fue entrevistado al término de la ceremonia de premiación del concurso “Ponle nombre a la lobita”, que lanzó Acuario Mazatlán como parte de los festejos del Día del Niño.

El evento de premiación se pospuso porque se ordenó el confinamiento social a raíz de la pandemia sanitaria provocada por el SARS-CoV-19.

Finalmente, llegó el día de la premiación, acatando las medidas de sanidad.

Rojas Zepeda agradeció el interés y participación de los infantes, pues con este tipo de eventos, los niños se van adentrando en el mundo de la vida marina y el medio ambiente, una de las funciones principales de Acuario Mazatlán.

Los premios fueron bicicleta, playera, gorra o sombrero cazador, bule para agua, llavero y pases para el ingreso a Acuario Mazatlán.

La lobita a la que le impusieron el nombre, Susy, fue rescatada el 8 de febrero y, a pesar de que su salud era delicada, ya está totalmente sana y con 10 meses de edad.

Ximena Alejandra Pérez Uribe fue la ganadora del primer lugar. Se premió a los seis primeros lugares y se entregaron cuatro menciones honoríficas.

Los premiados, además de Ximena Alejandra, fueron Fátima Isavira Jiménez Carrillo, Andrea García Lizárraga, Aiden Gabriel Lizárraga Garzón, Valeria Osuna Salazar y Ángel Morales, Las menciones honoríficas fueron para Andrea Piña Ostos, Orel Gómez Lizárraga, Frida Meza Chavira y Alicia Guadalupe Chávez Vega.