Acuario niega perdón por caso Tiburonario, y quiere nuevo acuerdo para reparación del daño

El juez pide sea acorde a los 34.6 millones de pesos, de lo contrario, decretará ir a la audiencia intermedia

José Abraham Sanz

20/08/2020 | 12:21 AM

El Acuario de Mazatlán rechazó el acuerdo de reparación del daño que habían propuesto los tres ex funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para lograr la suspensión en su contra por daños en el Tiburonario.

Esta mañana, la audiencia intermedia del caso tuvo que posponerse hasta finales de septiembre debido a que preparan un nuevo acuerdo, y aunque el juez aceptó el aplazamiento, advirtió que en caso de que la nueva propuesta de reparación del daño no sea acorde a los 34.6 millones de pesos, el monto de los contratos irregulares avalados por los ex funcionarios, decretará ir a la audiencia intermedia.

Después de casi un año, Dionisio Sánchez Félix, ex director de Control Administrativo; José Luis Ulloa Miranda, ex jefe del Departamento de Seguimiento Documental de Contratos, y Armando Trujillo Sicairos, ex Jefe del Departamento de Concursos y Contratos, regresaron ante el juez.

Ellos fueron acusados por la Fiscalía General del Estado de avalar, con sus firmas, dos licitaciones irregulares por 34 millones 640 mil pesos para la construcción de algunas etapas del Tiburonario, proyectado a ser la máxima atracción del Acuario de Mazatlán.

A finales de octubre de 2019, los ex funcionarios habían logrado el acuerdo de retirar el acrílico fracturado y tapar el hueco con concreto en menos de seis meses, con el agregado de ofrecer una garantía de la obra hasta por un año después de la fecha en que se construyó, permanecer ubicados y disponibles en el mismo domicilio y acudir a firmar a la Unidad de Medidas Cautelares.

En la audiencia de la mañana de este jueves, el representante legal del Acuario de Mazatlán aclaró que ellos no estuvieron presentes cuando se anunció el acuerdo y decidieron rechazarlo, sin embargo están en disposición de llegar a uno nuevo.

Los abogados defensores buscan alcanzar la suspensión condicional del proceso mediante la reparación del daño, un beneficio que no podrá llegar después de que se celebra la audiencia intermedia, por ello la petición de aplazarla para negociar.

Aunque no se habló de números, el retiro del acrílico y la construcción de una barda para tapar el hueco no parece estar acorde a los 34.6 millones de pesos que representa, según la Fiscalía, el daño causado al Acuario.

“... las partes tienen que estar conscientes de cómo debe ser el acuerdo, bajo esos términos, si no presentan un acuerdo que sea acorde a lo presentado antes y acorde a los hechos, no podrá ser tomado en cuenta y tendré que celebrar la audiencia intermedia”, advirtió el juez.

Ni los abogados ni los fiscales señalaron detalles de cómo podría ser el nuevo acuerdo. Se limitaron a señalar que valoraban varias propuestas.

Sin embargo, uno de los abogados defensores sugirió que el nuevo acuerdo sería muy parecido al anterior.

“Ya tenemos varias propuestas establecidas, pero debo recordarle que es retomando el acuerdo previo que ya habíamos tenido, las pláticas van en el sentido de reparar como se tenía en el primer acuerdo”, señaló.

Al final de la audiencia, abogados defensores, los representantes del Gobierno del Estado y del Acuerdo de Mazatlán y los fiscales sostuvieron una breve reunión informar en la explanada de la Sala de Justicia de Oral.

La audiencia intermedia, que se buscará evitar con el nuevo acuerdo, fue reprogramada para el 28 de septiembre.