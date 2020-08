Acuden centenares de personas a las playas de Mazatlán

Autoridades llaman a los asistentes a tomar las precauciones para evitar incidentes mayores

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ Centenares de personas acudieron ayer a disfrutar de las playas de Mazatlán como parte del quinto fin de semana después de la reapertura del sector turístico, que estuvo cerrado durante tres meses por la pandemia del Covid-19.

Los bañistas acudieron desde la Isla de la Piedra hasta Punta Cerritos, aunque la afluencia fue tranquila, manifestó el comandante del Escuadrón de Salvamento Acuático de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Gonzalo Magallanes Moreno.

"Está tranquila la afluencia de bañistas, donde más se tiene es el Playa Norte y Playa Pinitos", agregó Magallanes Moreno poco después de las 15:00 horas.

Añadió que hasta ese momento el Semáforo de Seguridad por la pandemia del coronavirys estaba en verde en todas las playas de Mazatlán, pero si aumentaba la cantidad de bañistas en las playas Norte y Pinitos aumentaría a amarillo de precaución.

Expresó que las playas que más afluencia tenían en esos momentos eran de 100 y 90 personas, y en otras la asistencia era de 50 y 20 bañistas.

Restringen acceso a bares en Mazatlán... pero se van a beber a estacionamientos

En total en esos momentos en las 30 playas de Mazatlán se tenía una afluencia de cerca de 700 personas, una cantidad baja con relación a otros fines de semana que a esa hora tenían unas mil 200 gentes, continuó.

El Semáforo de Seguridad en las playas tiene cuatro colores donde el primero es el verde que indica playas de libre acceso, le sigue el amarillo de precaución, después el naranja de alerta de riesgo de cierre o restricción y por último el rojo de cierre o restricción por llegar dicha playa a su nivel máximo de personas permitidas durante la pandemia para prevenir rebrote de contagios.

El comandante de salvavidas expresó que se espera que este domingo aumente la afluencia de bañistas.

Recomendó a los bañistas que al introducirse al mar lo hagan en diagonal, que no se metan más allá de donde el agua les llegue a la cintura, que utilicen ropa ligera como short y playera, si están en estado de ebriedad que no se metan al mar y si acaban de ingerir alimentos que se esperen un tiempo prudente para que no vayan a sufrir una congestión.

También recalcó el llamado a las personas a no meterse al mar después de las 20:00 horas, pues a esa hora se retira la vigilancia de salvavidas y si alguien requiere de algún apoyo sí le va a allegar, pero se va a tardar más, además de que a esa hora baja la visibilidad por la llegada de la noche y eso hace que se dificulte más un rescate.

Decenas de personas más también caminaron ayer por el malecón o se tomaron fotografías del recuerdo en las letras de Mazatlán, disfrutaron de alimentos en restaurantes y visitaron los demás atractivos de esta ciudad como la Catedral, El Raro, la Glorieta Sánchez Taboada o realizaron algunas compras en el Mercado Municipal "José María Pino Suárez", en el Centro de la Ciudad, entre otros.