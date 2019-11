AcudirÃ¡n sinaloenses a Congreso Nacional de InvestigaciÃ³n Educativa

INVESTIGACIÓN

Acudirán sinaloenses a Congreso Nacional de Investigación Educativa

Los académicos María Luisa Verástica Cháidez y Crisanto Salazar González presentarán la ponencia Escritura académica a la carta: Una práctica social universitaria

Nelly Sánchez

Demostrar que la enseñanza del español, de la lectura y escritura en nuestro idioma es insuficiente en el nivel superior, es el propósito del trabajo de investigación Escritura académica a la carta: Una práctica social universitaria, que llevarán los académicos María Luisa Verástica Cháidez y Crisanto Salazar González, al Congreso Nacional de Investigación Educativa.

Este evento se desarrollará del 18 al 22 de este mes, en Acapulco Guerrero.

Salazar González, maestro en educación, explicó que esta investigación la desarrollaron durante cuatro meses, mediante observación en Facultad de Educación.

Se dieron cuenta de la insuficiencia de la enseñanza del español, pues sólo se lleva un semestre.

"Se da por entendido que el estudiante sabe leer y escribir y no es así. Nosotros debemos encaminarlos a que se les prepare o se les dé elementos para leer y escribir en su carrera profesional", apuntó el académico.

"Por lo regular la enseñanza está enfocada en la lingüística y la gramática y estudios han demostrado que esto no es suficiente. Saber gramática no significa que sabe leer y escribir, no es cierto, debemos tomar el enfoque comunicativo, pragmático, los estudios de literacidad, que en el mundo anglosajón se enseña".

Leer y escribir será útil para toda la formación académica del estudiante, destacó, y en México se tiene idea de que se aprende a escribir en educación básica, pero en cada nivel se debe seguir aprendiendo.

"No se escribe igual en Biología que en Arquitectura, son cuestiones muy distintas. Nos hemos dado a la tarea de homogeneizar una disciplina y cada una tiene su forma de cómo se escribe, cómo se lee, tiene diferentes estrategias y eso debemos diferenciarlo como docentes".

Para los docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UAS, la lectura y escritura sigue siendo una tarea pendiente en varios programas educativos de nivel superior, y sobre todo en programas de áreas diferentes a las ciencias sociales y humanidades.

Salazar González, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, destacó la relevancia de la escritura de la carta, como texto académico.

"Con la escritura de cartas, el joven estudiante se sitúa en el contexto de su disciplina profesional, ya que al tomar en cuenta a su lector y el propósito de su mensaje, la escritura se vuelve un proceso consciente que va y viene en las diversas posibilidades discursivas".

Verástica, líder del cuerpo académico, señaló que la corrección de la escritura de cartas, se debe dar no como un proceso aislado, adicional y ajeno del proceso de de escritura, sino como parte fundamental del acto creativo del joven.