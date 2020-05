Acuerdan implementar mesas para coordinar la reactivaciÃ³n econÃ³mica del estado, en reuniÃ³n del Acuerdo Por Sinaloa

Acuerdan implementar mesas para coordinar la reactivación económica del estado, en reunión del Acuerdo Por Sinaloa

En la reunión CODESIN sugirió que se elabore un plan de reactivación económica y también social para guiar acciones de reapertura por sectores y regiones, de manera gradual y responsable

Istar Meza

Ante la petición constante por parte del sector empresarial y CODESIN para que se planee la reactivación económica, el Gobernador del Estado, Quirino Ordaz Coppel, al abrir su participación en la tercera reunión de seguimiento del Acuerdo Por Sinaloa y luego de escuchar a algunos líderes camarales dijo que, la reunión es fundamental para ver una estrategia de equipo para superar la gran adversidad que se está viviendo por la pandemia, por lo que se requiere de un plan para ver cómo reaperturar los negocios y avanzar gradualmente.

“Yo les invito a que hagamos mesas, con Javier Lizárraga y con Morayma (Yaseen), para ver cómo, por sectores serían los protocolos. Los protocolos serán claves y fundamentales, porque vamos a cohabitar, y será un signo de confianza; vamos a supervisar junto con los ayuntamientos que los negocios están ayudando a proteger a sus trabajadores. Veamos en las principales ciudades un proceso de reapertura en los restaurantes”. señaló el gobernador.

Dijo que se corre el riesgo de que, si no se cumple con un correcto plan de sanidad y la pandemia vuelve a subir se tendrán que tomar medidas de confinamiento más difíciles para aplanar la curva; señaló que se encuentra trabajando en un frente para urgir al Gobierno Federal a que sea considerado esencial el turismo y poder abrir no más allá del 7 de junio los negocios del sector, porque si no será mayor el costo económico y social.

“Primero que nada, hay que decir que viviremos con este virus hasta que no haya vacuna, y no nos podemos mantener como estamos, porque van a tronar los negocios, pero tenemos que tener un buen protocolo de salud y entender lo nuevo con lo que vamos a vivir”, advirtió el mandatario estatal al referirse al objetivo de fortalecimiento del sistema de salud pública.

En tanto al tema de la inyección de liquidez, refirió que ante la lentitud y la falta de funcionamiento del programa Impulso, ejecutado en conjunto con NAFIN, se hablará a otros niveles para destrabar el programa en la entidad y refrendó su compromiso de que la administración seguirá inyectando dinero al programa conforme avance el otorgamiento y haya más solicitudes.

“Hablaré con el director de NAFIN a nivel nacional para ver cómo podemos ayudar a destrabar, pues (de lo contrario) será muy difícil que circule el dinero. Yo había hablado con algunas autoridades, pero subiré el nivel porque no se está avanzando. Hoy por hoy no está cayendo la lana”, refirió.

En cuanto al programa de crédito Red Fosin, dijo que se encuentra muy limitado ya que hubo un acuerdo con Gobierno Federal, que ofrece 25 mil pesos en un su programa de créditos y no quiso duplicar el programa, por lo que verá hasta dónde llega el Gobierno Federal y ver cómo se puede ayudar a más población.

Por su parte Karina Parra, directora general del CODESIN, presentó una propuesta de elaborar un plan de reactivación económica y también social, que guíe las acciones de reapertura por sectores y regiones, de manera gradual y responsable, así como la reactivación social de las personas.

Dijo que la iniciativa propone que este plan sea emitido, supervisado y difundido por el Gobierno del Estado con el apoyo de los sectores económicos y sociales de la entidad; que se establezcan fases y medidas generales de prevención para todos los sectores y actividades, programas de capacitación y certificación para acompañar a las empresas en esta nueva normalidad; una mesa permanente de diálogo entre los sectores económicos, científicos y sociales con el gobierno; así como la implementación de un mecanismo de medición de los avances y alertas para actuar a tiempo.

Añadió que el CODESIN se compromete a desempeñar el rol de articulador y facilitador mediante el apoyo técnico al Gobierno para la elaboración del plan de reactivación; la generación de los espacios de diálogo y acuerdo público-privado en la búsqueda de soluciones; y, la contribución a generar políticas públicas que apoyen la reactivación económica para conservar el empleo y la inversión.

En su participación, el Secretario de Salud, Efrén Encinas refirió que la Secretaría de Salud ha hecho el mejor de los esfuerzos para contener y mitigar la contingencia en apoyo con los sectores.

“Llega el momento de planear la reactivación preponderando la salud y la vida, (así que) tiene que ser un esquema gradual, prudente y con seguridad, y de esto va a depender el esfuerzo conjunto del sector empresarial”, advirtió.

Para finalizar la reunión, José Lauro Meléndrez Parra, presidente de CODESIN reconoció el liderazgo del gobernador, y dijo que queda muy claro que los ciudadanos empresarios quedan sujetos a los gobernantes que tienen las facultades para actuar en situaciones de emergencia sanitaria y económica y que, ante esta situación, CODESIN ha coordinado las inquietudes de la iniciativa privada para ser un enlace entre ambos sectores.

Añadió que en el sector salud hacen falta más recursos para invertir y que no quitarán el dedo del renglón en cuanto el tema, pues el estado deberá buscar cómo afrontar esta situación; y sobre el tema de créditos externó que la falta de liquidez significa que las empresas no sean solventes y eso puede ocasionar la muerte.

“Muchas ya están muertas y otras si no reciben liquidez van a morir; el Gobierno Federal ha dejado muy claro que no va a salvar empresas; en el estado hay programas, pero no han aterrizado, y debemos dejar en claro que si no aterrizan va a haber un porcentaje mayor de cifras”.

“Quiero que quede claro que, quienes tienen facultades para apoyar la reactivación es el Gobierno, (en CODESIN) somos uno más de los líderes camarales, no tenemos facultades ni recursos, no es responsabilidad de CODESIN sino del gobierno que tiene la facultad por ley de gobernarnos y regularnos”, refirió.

En la reunión celebrada por medio de videoconferencia, el CODESIN y líderes empresariales de la entidad también dieron seguimiento a los objetivos del Acuerdo por Sinaloa propuestos por los organismos, que son fortalecer al sistema de Salud Pública, vigilar y dar seguimiento a los contagiados y proteger al personal de salud; invertir 250 millones de pesos en un fondo para créditos en dos bolsas, para sumar mil 420 millones de pesos a través de Red FOSIN y del Programa Impulso; y, establecer un Programa de Reactivación y Reapertura por Sectores, Regional, Gradual y Responsable.

Durante el diálogo se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de Ricardo Lizárraga Granados, padre del Secretario de Economía.