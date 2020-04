Acuerdo entre BID y CMN fue aprobado hace 2 aÃ±os; â€˜hubo confusiÃ³nâ€™: Arturo Herrera

Acuerdo entre BID y CMN fue aprobado hace 2 años; ‘hubo confusión’: Arturo Herrera

El titular de la SHyCP dice que que el acuerdo anunciado entre el BID y el CMN, para prestar 12 mil millones de dólares a 30 mil MiPYMEs es una línea de crédito aprobada hace dos años, la cual se encuentra en una segunda fase

Noroeste / Redacción

Arturo Herrera Gutiérrez, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), aclaró que el acuerdo anunciado entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Consejo Mexicano de Negocios (CMN), para prestar 12 mil millones de dólares a 30 mil Micro, Medianas y Pequeñas Empresas (MiPYMEs), es una línea de crédito aprobada hace dos años, la cual se encuentra en una segunda fase.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador, informó ayer lunes 27 de abril, que su Gobierno no dará el aval para el acuerdo entre el BID y el CMN, de los 30 mil créditos a las MiPYMEs de México, ya que, dijo, "no le gustó el modito y la prepotencia", además de que no está “de florero”.

Sin embargo, en entrevista para el diario español El País, el funcionario federal explicó que todo se trató de “una confusión”.

"Es una línea de crédito aprobada hace dos años, esta es la segunda fase. Yo creo que ha sido una confusión. Ante este tipo de organismos internacionales tenemos un doble rol, somos los gobernadores, los accionistas, pero ante los programas, somos destinatarios", detalló el titular de la SHCP.

"Estos organismos, hace décadas, se dieron cuenta de que en países en desarrollo los mercados no necesariamente estaban funcionando de forma óptima y tenía que haber un mecanismo que prestara directamente al sector privado, que es el BID Invest", dijo Herrera Gutiérrez.

Al ser cuestionado por el rotativo sobre si el Presidente López Obrador ya tenía conocimiento respecto a estos créditos y el motivo por el cual se molestó tanto al mandatario, el funcionario federal indicó que el acuerdo es uno de los muchos que existen y que “en realidad ni siquiera lo molestamos con eso”.

"Porque él no sabía que eran unos de los muchos que están. Tenemos esos, tenemos otros con el Banco Mundial, tenemos con la CAF [banco de desarrollo], la semana pasada colocamos 6 mil millones de dólares a través de tres emisiones. A menos que haya algo muy especial, como la operación que hicimos en septiembre de Pemex, alguna cosa así, en realidad ni siquiera lo molestamos con eso", aseveró el titular de la SHCP.

"Hace algunos días tuvimos una reunión, en la que hablamos de las posibles fuentes de financiación al sector privado y se habló de estos mecanismos y [el Presidente López Obrador] no tuvo ninguna objeción. Al contrario, nos dijo que lo facilitáramos en la medida de lo posible", detalló el funcionario federal.

“Ese aval no podemos otorgarlo, porque no queremos endeudar al país y queremos rescatar primero a los más necesitados […] No me gusta mucho el ‘modito’ de que se pongan de acuerdo y quieran imponernos sus planes, ya no es como antes”, recalcó ayer lunes 27 de abril el titular del Poder Ejecutivo Federal.

“Tenemos que estar muy pendientes. Imagínense que el Presidente se entera de que ya hubo una arreglo y que van a pedirle que Hacienda avale, si es que así lo imaginaron, o cuando dijeron que el Gobierno se adhiera a nuestro plan económico. ¿Cómo? Es mucha la prepotencia. No es pleito, es confrontación de ideas, es por el bien de todos”, indicó el mandatario nacional.

“Antes el poder económico y el poder político eran los mismos, se nutrían mutuamente, ahora ya no, ahora el Gobierno representa a todos […] Cómo que se hace un acuerdo y que ahora Hacienda lo avale, ¿y qué nosotros estamos aquí de floreros, de adorno?”, acusó durante su conferencia de prensa matutina.

“Nada de que empiecen a rescatar empresas quebradas y que suceda lo que pasó, bancos quebrados, banqueros ricos. No, no se puede socializar las pérdidas y privatizar las ganancias. Si no es a cargo del presupuesto, adelante, pero si es a cargo del presupuesto, no lo acepto, tenemos que rescatar a los que necesitan comer”, expresó.

“Nada más que no le cueste a la Nación, porque no podemos avalar eso, yo no puedo obtener dinero para rescatar a un sector de la población cuando hay 60 por ciento de los mexicanos en la pobreza, eso es inmoral, inhumano. No me opongo, siempre y cuando no sea a costillas del erario”, argumentó López Obrador.

El político tabasqueño afirmó que su Gobierno sí busca apoyar a los empresarios, pero también “a los maestros, campesinos, taxistas, estudiantes, a todos [...] El Gobierno no es un comité al servicio de una minoría. Había un caballero poderoso ‘Don Dinero’, que después se le empezó a llamar mercado, la mano invisible del mercado, pues no tan invisible, ‘manotas'”, señaló.

El domingo 26 de abril, el Consejo Mexicano de Negocios y el BID Invest, miembro del Grupo BID que financia empresas y proyectos sostenibles, anunciaron un acuerdo para facilitar el financiamiento de las cadenas productivas y apoyar a las MiPYMEs del país, el cual prevé recursos por hasta 12 mil millones de dólares.

El organismo privado expuso en un comunicado, que el acuerdo contaba con el respaldo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Incluso, la Secretaría de Economía, en su cuenta de la red social Twitter, hizo el anuncio de la negociación.

Sin embargo, este martes 28 de abril, el Presidente López Obrador aseguró que existe riesgo de corrupción en el acuerdo entre el Consejo Mexicano de Negocios y el Banco Interamericano de Desarrollo para otorgar créditos a las empresas nacionales.

Durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el titular del Poder Ejecutivo Federal consideró que el modelo de "rescates" recomendado por organismos internacionales, financiado por la banca privada y luego cargada al erario, equivale a corrupción.

"Aunque se ha utilizado que es para apoyar a la pequeña empresa, aunque se ha utilizado que es para que haya crecimiento económico, aunque se ha utilizado que es para crear empleos, lo que está demostrado es que esos rescates de arriba son equivalentes a corrupción, son sinónimos de corrupción", dijo.

"¿Habría entonces riesgo de corrupción en este plan que tiene el Consejo Mexicano de Negocios y el BID?", se le preguntó.

"Sí, si no se cuida, y lo mismo lo del dinero que va a disponer el Banco de México, estar muy pendientes, no oponernos, pero cuidar", respondió el Presidente.

"No nos oponemos, nada más que no sea a costillas del erario. Además, es lo más normal el que las empresas pueden obtener créditos, ellos tienen capacidad para obtener créditos [...] Lo que no queremos, no vamos a permitir, es que esos créditos, si no se pagan, pasen a ser deuda pública, nosotros no avalamos eso. No podemos dar un trato preferencial a quienes tienen posibilidad económica, habiendo en México tanta pobreza", dijo.