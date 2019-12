Acusa Alcalde de terrorismo y califica de delincuentes a dos medios locales de comunicaciÃ³n

Acusa Alcalde de terrorismo y califica de delincuentes a dos medios locales de comunicación

Jesús Estrada Ferreiro garantizó que el odio que afirma está generando TVP y Línea directa se les revertirá y externó su intención de llevar a las instancias legales para evitar que la prensa que él señala siga mintiendo y generando odio en la ciudadanía

Antonio Olazábal

De terrorista y delincuente calificó Jesús Estrada Ferreiro la cobertura que están realizando los medios de comunicación Línea Directa y Televisoras Grupo Pacífico al Ayuntamiento de Culiacán, y derivado de ello, informó que tomará acciones legales.

El Alcalde de la capital del Estado argumentó que estos dos medios locales están generando odio con la información que vierten a la ciudadanía de la administración que él preside, recalcó que son mentiras lo que expresan en sus espacios, en el de la televisión en caso de TVP y radio, en Línea Directa.

"Eso se llama terrorismo, son delincuentes los de Línea Directa cuando están haciendo este tipo de cosas y yo no lo voy a permitir que sigan haciendo esto, vamos a tener que acudir a las instancias correspondientes para que les pongan un alto y no estén a la gente sacándolas de su estado natural para hacerlas que estén expresándose con odio ante personas determinadas", subrayó.

Estrada Ferreiro externó su intención de actuar legalmente y garantizó que todo el odio que afirma está generando TVP y Línea Directa se les revertirá.

"Entre Línea Directa y TVP están generando odio en la gente, y se les va a revertir, se los garantizo", sostuvo.

El conflicto entre el Alcalde y la prensa señalada se intensificó cuando el primer Edil dijo en una conferencia de prensa que si alguien no quería pasar por baches, que no transitaran por las vialidades que los tienen, situación que generó burlas, memes y muchas críticas de la ciudadanía.

Además, Alfonso Torres Galicia, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción Zona Centro declaró a los medios de comunicación que los trabajos de bacheo realizados por la actual administración eran deficientes, y que se estaba realizando un gasto discrecional en obra pública.

Abordado por una periodista de TVP por estas declaraciones del líder empresarial, Estrada Ferreiro se mostró molesto, y se limitó a responderle que ella era libre de publicar lo que quisiera, que de todas maneras iban a mentir.

--¿Se está comprando material de calidad Alcalde?

"Ustedes saben más que yo, publíquenlo, ustedes allá díganlo, ustedes inventan esas cosas, allá dígalo, usted inventa ".

--¿Es de buena calidad el material?

"No sé allá usted dígalo".

--Porque se está parchando una, dos y tres veces y se está rompiendo.

"No es cierto, no es cierto".

--¿Qué inversión se está haciendo en este programa (bacheo)?

"Digan lo que quieran ustedes, inventen lo que quieran".

--¿No inventamos Alcalde, por eso le estamos preguntando?

""Sí inventan, si inventan".

Respaldan PAN a medios, se suma a las críticas contra el Alcalde

Tanto Eusebio Telles Molina y Carlos Castaños Valenzuela, Regidor del Ayuntamiento de Culiacán y Diputado Federal respectivamente, criticaron el actuar de Jesús Estrada Ferreiro contra los medios de comunicación y respaldaron la labor de la prensa.

Telles Molina llamó a la ciudadanía a expresar públicamente su descontento contra el Alcalde, para así demostrar que la inconformidad en su actuar también la tiene la sociedad que gobierna.

"Yo invito a los ciudadanos a que se manifiesten y exijan la reparación de los daños causados por los baches en el municipio de Culiacán...con esto le demostraremos al Alcalde que no es una campaña mediática en su contra como él lo señala, si no que los ciudadanos que lo eligieron están alzando la voz y exigiendo remuneración de los daños causados”, invitó.

Por su parte Castaños Valenzuela respaldó el trabajo periodístico realizado por la prensa señalada por el morenista, y enfatizó que el que sean llamados terroristas y delincuentes es algo sumamente grave.

"El agravante ahora es que se refiere a ellos como terroristas y los amenaza con ejercer acciones legales en contra de los comunicadores "el alcalde no ha terminado de entender que el trabajo de la prensa es cuestionarlo, pedirle cuentas de todo aquello que no funciona en el municipio, y lo más importante, que ellos no hacen otra cosa que llevar el mensaje de lo que todos los culiacanenses padecemos día con día", expresó.