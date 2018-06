Acusa Anaya que López Obrador pactó con el PRI para ganar las próximas elecciones - Noroeste

ELECCIONES

Acusa Anaya que López Obrador pactó con el PRI para ganar las próximas elecciones

El candidato a la Presidencia de la República de la coalición Por México al Frente, estuvo en la ciudad de Los Mochis

Carlos Bojórquez

AHOME._ El candidato a la Presidencia de la República de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, acusó a Andrés Manuel López Obrador de haber pactado con el Partido Revolucionario Institucional para ganar los comicios del 1 de julio.

“Se ha rodeado de gente que antes combatía: Elba Esther Gordillo, Napoleón Gómez Urrutia; y segundo, él ha dicho que va a perdonar a quienes ahora están en el Gobierno, lo cual es una muestra clara de que pactó con ellos”, declaró.

“La gente lo debe saber, es bastante evidente que López Obrador decidió pactar, él lo ha dicho, que ya los perdonó, que no los va a perseguir, pero finalmente él no será Presidente, vamos a ganar nosotros, y no va a haber venganza pero sí va a haber justicia”, agregó.

Anaya Cortés se reunió con simpatizantes del norte de Sinaloa al mediodía de este miércoles en Los Mochis.

Dijo que él sólo está dispuesto a pactar con los ciudadanos y “con toda la gente de buena voluntad, que la hay militando en todos los partidos y sobre todo en la sociedad civil”, por lo que aclaró que el llamado al voto útil es a la gente, no a las cúpulas.

“Quiero un cambio con modernidad, con futuro, con progreso y oportunidades para la gente. No me interesa pactar con quienes representan ni la continuidad de este régimen ni un pasado autoritario que no debe volver”, dijo.

Asimismo, se dijo convencido de que la coalición tendrá muchos triunfos en Sinaloa, y específicamente aseguró que ganarán el Senado con Héctor Melesio Cuén Ojeda.

Varios camiones arribaron al salón Figlos de Los Mochis con simpatizantes de comunidades rurales de Ahome, así como de los municipios de El Fuerte y Guasave, por lo que el recinto lució lleno para recibir al candidato de PAN-PRD-MC a la Presidencia de la República.