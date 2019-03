Acusa Blancarte falta de apoyo y prepotencia de directivos de Cultura

Sheila Arias

MAZATLÁN.- El cineasta Óscar Blancarte Pimentel no quiso irse con secretos y reveló por qué renunció al Instituto de Cultura, Turismo y Artes de Mazatlán. Así resumió: manejos dudosos de recursos públicos, prepotencia de dos directivos, y falta de apoyo para sustituir personal.

En conferencia de prensa, aseguró que la situación la conoce el Alcalde Luis Guillermo “El Químico” Benítez Torres, pero no respaldó su propuesta de buscar otros colaboradores, esa fue la gota que derramó el vaso.

“Mi renuncia no fue repentina, se la había anunciado a ‘El Químico’ Luis Guillermo, empecé a trabajar con un equipo del que no me acoplé del todo bien. Sabía que tenía el Carnaval de por medio y mi compromiso era con la ciudadanía para sacar adelante el proyecto, le hice un planteamiento de la agenda cultural con gente de mi confianza y no pude trabajar con esa gente, no se me aprobó el proyecto y por eso decidí retirarme del Instituto de Cultura”, precisó.

El cineasta agregó que el Alcalde lo invitó como asesor de Cultura antes de asumir el poder, luego le ofreció el cargo, pero las cosas se complicaron desde el principio, cuando le impusieron a José Ángel Tostado, responsable de Finanzas, luego llegaron las quejas contra Linda Chang, directora Artística.

Óscar Blancarte renuncia al Instituto de Cultura

Eso quebró la relación.

“Le pido que cambie las viejas estructuras de Cultura, había que renovar los cuadros de las direcciones que estaban y empecé a recibir quejas de proveedores, de alumnos de la escuela municipal de las artes, de dos personajes que me había recomendado ‘El Químico, de José Ángel Tostado, el administrador de Finanzas, y Linda Chang, vi el trato y la manera de comportarse prepotentes y déspota con la gente, le pedí a ‘El Químico’ que había qué cambiarlos, no fue así. Le pedí traer cuadros educados, académicos, con vocación de servicio social, con un perfil necesario para Cultura y no se dio”, reveló.

Y señaló a Tostado responsable de manejos de recurso que le generaron duda.

Al final aceptó que dejó el cargo por golpeteos internos y no por campañas en su contra a cargo de Raúl Rico, ex director de Cultura, como lo llegó a declarar, incluso lo deslindó de cualquier acusación.

El cineasta lamentó que su salida dejó en proyectos las brigadas culturales, una escuela de cine, la cineteca municipal, y el festival de cine de Mazatlán.

Agregó que no se arrepiente de su paso por Cultura, pero lamenta el manejo interno.

“Ven al Instituto como una empresa, no como un Instituto de Cultura”, agregó.