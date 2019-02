Acusa de conspiraciÃ³n Ayuntamiento de CuliacÃ¡n a Consejeros del Implan

Acusa de conspiración Ayuntamiento de Culiacán a Consejeros del Implan

Luego de la denuncia de Aurora Castro Aldana contra Aureliano Félix Díaz, Coordinador del Consejo Ciudadano del Implan y Othón Herrea y Cairo Yarahuan Secretario de Ayuntamiento, éste último señaló que algunos miembros del Consejo Ciudadano no han sido éticos

Antonio Olazábal

Othón Herrera y Cairo Yarahuan, Secretario del Ayuntamiento, acusó a cuatro de los siete consejeros ciudadanos del Instituto Municipal de Planeación Urbana de conspirar contra Aureliano Félix Díaz, Coordinador del Consejo Ciudadano del Implan.

Herrera y Cairo Yarahuan, subrayó esto en respuesta a la queja interpuesta ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos por parte de Aurora Castro Aldana, Consejera Ciudadana que señaló al Secretario del Ayuntamiento y al Coordinador del Consejo Ciudadano del Implan de llevar la sesión en secrecía la última sesión extraordinaria del organismo.

Esto es derivado luego de que Óscar Vélez, Adrián Coppel Calvo, Jorge Guillermo Ruiz y Aurora Castro Aldana, destituyeron a Aureliano Félix Díaz como Coordinador del Consejo Ciudadano del Implan y votaron a Castro Aldana como su nueva coordinadora.

Herrera y Cairo Yarahuan, calificó el nombramiento de Castro Aldana como ilegítimo y poco ético, ya que consideró que no se convocó a la totalidad de consejeros ciudadanos del Implan, por lo que criticó que lo que llevaron a cabo estos cuatro consejeros fue una conspiración contra Aureliano Félix Díaz.

“No es legítimo, ni tampoco ético exigir legalidad para los asuntos que creemos nos son adversos, e incurrir en la misma ilegalidad, en aquellos que esperamos vernos beneficiados en perjuicio de nuestros semejantes”, se lee en la respuesta del Secretario del Ayuntamiento a la queja de Castro Aldana ante la CEDH.

“Cuando sólo se reúnen los interesados en un tema, sin convocar a los demás, se denomina “acuerdo de grupo” y cuando este acuerdo de grupo no cumple las formalidades legales y además pretende imponerse a los demás, se le denomina conspiración. La real academia de la lengua señala que es conspiración: la acción de conspirar, o unirse contra un superior”, agrega el texto.

El funcionario municipal negó haber violado la normatividad y derechos humanos de Castro Aldana, citando las normativas del Implan donde señala que es obligación de los asistentes a las reuniones no atender el teléfono, además que no es obligatorio el grabar las sesiones, a menos que alguien del Consejo Directivo del Implan lo pida, situación que no ocurrió en la sesión donde la consejera mostró su inconformidad.

Agregó que la resolución de cuatro de los siete consejeros no fue realizada conforme a derecho y normatividad, ya que no hubo los protocolos requeridos para tomar una decisión como lo es la destitución del actual Coordinador del Consejo Ciudadano del Implan.

“La decisión de los consejeros que pretendieron destituir al Coordinador Ejecutivo no fue votada, pues no hubo convocatoria ni orden del día, lugar y fecha para su reunión, el resto de los consejeros propietarios y suplentes no fueron convocados, ni enterados hasta que se les informó una vez realizada la conspiración fallida”, manifestó.