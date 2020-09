Acusa diputado al Alcalde de Mazatlán de arbitrario por despido de personal del Acuario

Mario Rafael González Sánchez expuso que Luis Guillermo Benítez Torres dio la espalda a quienes lo apoyaron cuando estaba en campaña con la coalición Juntos Haremos Historia y de seguir los despidos en la paramunicipal interpondrán demanda penal

América Armenta

CULIACÁN._ Alrededor de 40 trabajadores del Acuario Mazatlán fueron despedidos sin justificación alguna, de acuerdo con la información que tiene el legislador del Partido del Trabajo, Mario Rafael González Sanchez, quien acusó a Luis Guillermo Benítez Torres de no respaldar a este grupo de trabajadores de la paramunicipal, que buscará demandar por las arbitrariedades.

Según lo expuesto por González Sánchez, los trabajadores despedidos pidieron su apoyo y el legislador encontrándose en Mazatlán acudió al lugar en el que el Director Pablo Rojas Zepeda, le había dicho que no habría despidos, pero lo incumplió, además de las pruebas de que él y el contralor del lugar hablan con palabras altisonantes a los afectados.

“Le suplico de la manera más atenta, señor Presidente municipal que cesen los abusos de autoridad en contra de los trabajadores de la paramunicipal, estaremos pendientes y trabajando para que, en caso de que sigan estos, se presentarán las denuncias penales correspondientes para poder fincar responsabilidad porque usted saldrá de aquí, pero las denuncias penales continuarán”, manifestó el diputado.

“No vamos a permitir, ni vamos a dejar que usted, ni el director, ni el contralor de la paramunicipal Acuario Mazatlán, sigan dañando el patrimonio de 40 familias que están en una situación de temor”, agregó.

El personal despedido, detalló el integrante de la LXIII Legislatura, estaban siendo obligado a firmar un documento por parte del director y el contralor cuando pidieron su apoyo, además de que alegan un desprecio a su trabajo, mientras no los dejaban entrar a las instalaciones del lugar.

“Hubo un colapso de una compañera del acuario que se desmayó”, lamentó el legislador, así como la atención que tuvo esta persona, que fue ignorada por medios y autoridades, aseveró González Sánchez.

“Los trabajadores del acuario han cumplido con el Artículo 134 de la Ley Federal de Trabajo, que en ningún momento han violado el Artículo 35 para poder ser despedidos, en esta circunstancia nosotros nos damos a la tarea de inmediato a tener contacto con ellos y hablar de la situación que se está dando, muchos de los compañeros se quejaban de los malos tratos del director que era una persona prepotente y que tenía formas con palabras altisonantes”, reiteró.

El personal que fue cesado y brindaba servicio al ayuntamiento, expuso el diputado, apoyó a la coalición Juntos Haremos Historia y destacó que trabajaron honestamente, calificando de criminal lo que está sucediendo ahora.

“No es posible que el Presidente municipal no se haya presentado ni siquiera dar la cara, porque esto no es posible, no se puede permitir más abusos de autoridad, sea quien sea. No podemos seguir permitiendo que la gente abuse de sus cargos públicos porque son empleados de la ciudadanía y esos empleados han sido corridos y actualmente se le pueden fincar responsabilidad a quienes intentaron sacar de forma grotesca a estas personas que fueron amenazadas”, enfatizó.

Por lo pronto actuarán en conjunto por la vía penal para que no se sigan cometiendo los abusos de autoridad que se están haciendo en diferentes municipios y en Mazatlán, en particular que el legislador no vio interés del Alcalde por apoyar, más cuando hay gente que está aceptando cualquier cosa como finiquito del miedo que tienen a que no les den nada.