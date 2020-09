Acusa fotógrafo que el Ayuntamiento de Guasave le debe $120 mil y lo trae en puras vueltas

El también productor de video, Antonio Bórquez, está esperando desde 2011 el pago de trabajos que le hizo al Municipio, pero solo le dan largas y ni siquiera le abonan, afirma

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Desde 2011, cuando Ramón Barajas López era Presidente Municipal, Antonio Bórquez le hizo varios trabajos de fotografía y video al Ayuntamiento de Guasave, pero es hora de que no se los pagan y solo lo traen en vueltas.

Dijo que se trata de trabajos especiales que le contrataron, que entregó y que facturó, por los cuales incluso ya pagó los impuestos respectivos, sin que hasta la fecha se los paguen todavía.

“Desde 2011 me traen a puras vueltas, me echan puras mentiras, puras promesas. Me deben como 120 mil pesos, pero que yo puedo comprobar son como 80 mil pesos, los contra recibos es lo único que tengo, lo demás no tengo cómo pelearlos porque nunca me los dieron, por la misma confianza que tenía según yo ahí, y no recogía los contra recibos, según me iban a pagar”, recordó.

El fotógrafo y productor de video subrayó que en 2013, todavía con Barajas, y en 2015, ya en la administración de Armando Leyson Castro, volvió a hacerle trabajos especiales al Ayuntamiento, sobre todo videos para los informes de gobierno, pero tampoco se los pagaron.

“Hay me traen y ahorita dije, ‘voy a demandar porque está cab…, es un chin… de lana y si ahorita me tiran con 50 mil, 60 mil pesos yo amarro, no hay bronca, pero no se ponen guapos, no quieren jalar”, comentó.

Bórquez dijo que en diciembre de 2018 le hizo un trabajo de video al entonces Secretario José Luis Guerrero Sánchez, para el evento del Guasavetón, el cual le pagaron de manera puntual y ahí platicó con Fredy Vázquez Moreno, director de Egresos de Tesorería, quien le prometió que entrando el año (2019) le saldarían la cuenta, lo cual no ocurrió.

“Me dijo, ‘entrando el año para pagarte esos adeudos’, me comentó que hay mucha gente que se le debe y si quieren demandar hacemos un buen arreglo, yo dije que estaba bien, pero ya después no me contestó ni whatsapp”, recordó.

Aclaró que nunca le han dicho que no le van a pagar, pero solo le dan largas y desde 2011 lo traen con ese cuento y en todas las administraciones le dicen lo mismo.

“Me dijo el Kory ‘te voy a pagar todo y tú me vas a donar el 15 por ciento en material deportivo’ y yo le dije, ‘sí, está bien’, pero tampoco, puras promesas”, lamentó.

Recalcó que lo que cobra son trabajos que se hicieron, en los cuales invirtió tiempo, dinero y conocimientos, y lo justo es que le paguen, porque de eso viven él y su familia, además de que hasta impuestos le tocó pagar por un dinero que todavía no ha visto.