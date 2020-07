Acusa líder de Canaco Culiacán que crisis del Covid-19 es fabricada

Es una guerra comercial que traen desde hace tres años las potencias mundiales, asegura Diego Castro Blanco

Istar Meza

Diego Castro Blanco acusó que la actual crisis sanitaria es como muchas otras fabricadas, que es una crisis inducida, provocada con fines muy bien definidos.

El presidente de la Cámara de Comercio Servicios y Turismo de Culiacán dijo que se trata de una guerra comercial que traen desde hace tres años las potencias mundiales, que brincan y ya no son guerras bélicas o con armamentismo, sino que se trata de guerras biológicas, guerras financieras, en las que se busca que las naciones, las personas y las empresas se endeuden.

El Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez externó en conferencia de prensa la preocupación compartida entre la Secretaría de Salud Federal, con la Organización Mundial de la Salud de que por un desconfinamiento acelerado en México se vuelvan a incrementar el número de casos positivos de Covid-19, sin embargo, Castro Blanco criticó que Hugo López-Gatell ha estado cantinfleando mucho, pues ha dicho que “para tal fecha se va a resolver”, pero que ha movido la fecha innumerables veces “y todas sus predicciones han sido mentiras”.

“Ellos no ven la parte económica, ven la parte de salud, deberían estar contemplando los dos problemas, tanto López-Gatell como la Organización Mundial de la Salud. Si usted ve el porcentaje de la población que se ha contagiado, ni siquiera es el 1%, ni siquiera es el 0.05%, es el 0.007 por ciento de la población, y la cantidad de gente que ha fallecido, que ha perdido la vida por Covid-19 es el 0.00026 por ciento, ni siquiera un 2 a la milésima, ni siquiera un medio punto porcentual, ni siquiera es uno, si usted divide el tamaño de la población entre los casos que han fallecido, pues prácticamente es irrisorio; claro, son vidas y efectivamente hay que cuidar la vida.

Pero los porcentajes de acuerdo al tamaño de la población son porcentajes que los pone en la computadora y le faltan a veces ceros hacia atrás para dar la unidad, entonces, se tiene que contemplar no nada más la expresión de salud, se tiene que contemplar la economía, la crisis de violencia, la crisis política que se deriva de todo esto y no deben estar vociferando nada más señores prediciendo que hay que parar otra vez la economía, prediciendo que por lo que pueda suceder”, destacó.

El presidente de Canaco Culiacán dijo que los Gobiernos solo se han enfocado en la salud, y que están descuidando totalmente la economía, ya que han aprovechado la salud para tomar actitudes que corresponden a dictaduras o a pérdidas de libertades, pérdidas de derechos humanos básicos de libre tránsito y de tener una actividad digna, que es la más noble y antigua, de ejercer una actividad comercial que permita traer ingresos.

Sin embargo, el subsecretario de Salud aseguró en la conferencia celebrada el 28 de Junio de 2020 que no se puede estar en “perpetuo estado de confinamiento”, ya que el cierre de actividades tiene consecuencias económicas muy graves para muchas familias mexicanas, porque México tiene diferentes realidades sociales y hay muchas personas que viven al día.

Diego Castro señaló que de acuerdo a lo que vaya sucediendo se van a tomar decisiones e insistió que se trata de una crisis inducida como muchas otras que se han inducido y que es algo que se puede reconocer al evaluar que hay más muertes por muchas otras enfermedades, por violencia, por diabetes, por infarto, por una serie de situaciones y a esos no se les voltea a ver, pero que el 98 por ciento de los medios de comunicación están informando una crisis, que no dice que es inexistente, pero desde su perspectiva es una crisis provocada, que fue prevista.

“La forma de conquistar los países ahorita es de esa manera financieramente, los imperios son financieros, las conquistas, las guerras, son de dependencias financieras y el estado de salud es un pretexto, que López Obrado no lo ha cachado así tan bien, tan es así que no se ha querido endeudar, por más que le hemos buscado los sectores productivos que nos apoyen, pues no nos ha dado apoyo a nadie porque no se quiere endeudar.

Si bien es cierto que se han disparado los contagios y hasta las defunciones, estaba previsto que se iba a dar el contagio de rebaño, aun así a casi dos semanas que se dio la reapertura de la mayoría de los giros, faltan algunos aún incluso, falta todavía los giros de recreación, de educación, esparcimiento, no se han abierto, el turismo incluso todavía con muchas limitaciones”, señaló.

Castro Blanco dijo que lo que hace falta y se ha dicho a los Gobiernos es que lancen una gran campaña de prevención, donde concienticen a la gente que debe de cuidarse, que debe no tanto de permanecer, sino de usar el cubrebocas, evitar las concentraciones, lavarse las manos con agua y jabón, usar gel, usar las reglas y protocolos que tienen las empresas.

Que se cuide a la gente enferma, a la gente vulnerable, personas mayores que tienen complicaciones, enfermedades crónicas, mujeres embarazadas, pero la gente sana debe salir a producir, con las protecciones debidas, que nunca debieron haber tenido confinado a la gente sana, joven, que no tienen ninguna complicación, ninguna enfermedad.