RÉPLICA

Acusa Morena: le apuestan a tronar y paralizar la Legislatura de Sinaloa

Graciela Domínguez Nava, líder de Morena y presidenta de la Jucopo, hace un llamado a PRI, PAN y PRD al consenso

José Alfredo Beltrán

Varios grupos parlamentarios le apuestan a tronar las sesiones públicas y a paralizar la 63 Legislatura, acusa Graciela Domínguez Nava.

Esta es la respuesta que da la líder de Morena y presidenta de la Junta de Coordinación Política al PRI, PAN y PRD, principalmente.

En la sesión del martes 23 hubo un nuevo episodio de confrontación, entre priistas y morenistas como protagonistas centrales.

La crispación estuvo a punto de terminar a golpes, entre diputados del PRI y Morena en la parte alta de la tribuna.

Esto porque PRI y PAN acusaron, al inicio de la sesión, que la asamblea era ilegal, puesto que no hubo quórum en las reuniones previas de la Jucopo, el órgano de poder interno de la Cámara.

Pero durante la sesión el presidente de la Mesa Directiva, el petista Marco César Almaral, argumentó con base en la Ley Orgánica que el pleno era la máxima autoridad.

Almaral negó la palabra a la priista Ana Cecilia Morena, lo cual originó que ésta subiera a tribuna, para tomar el micrófono y hacer uso de la voz, sin el permiso de éste.

Le acompañaron luego sus compañeros del PRI. Y a la parte alta de tribuna subieron varios morenistas. Unos y otros protagonizaron empujones e intercambiaron gritos.

Domínguez Nava, la líder de Morena, defiende la legalidad en la Cámara.

Y acusa que los opositores a la reducción de ingresos, o sea diputados del PRI, PAN, PRD (al rechazo se suman PT y la Diputada Karla Montero) buscan frenar el desarrollo de los trabajos legislativos.

Domínguez Nava asegura que los ciudadanos deben tener claro que Morena está comprometida con trabajar.

"Y en ese sentido las instancias del Congreso están funcionando para sacar adelante los temas de interés de los ciudadanos", subraya.

La Jucopo, asegura, convocó a dos reuniones previas a los líderes parlamentarios de otras fuerzas, el lunes 22 a las 18:00 horas y el martes 23 a las 9:00 horas, antes de realizar la sesión de ayer.

Pero a ninguna de éstas asistieron PRI, PAN, PRD y la Diputada del PES, Karla Montero. En tanto, el petista Eleno Flores no fue a la del lunes, y sí se presentó a la reunión del martes.

"Los coordinadores del PRI, PRD, PAN decidieron no asistir; en el caso del Diputado del PT (Eleno Flores) él se reportó que no podía llegar, y en función de eso no hubo quórum; los volvimos a convocar (el martes) a las 9 de la mañana y de nuevo no hubo quórum, el del PT ya asistió", manifiesta.

Las matemáticas, resalta, son muy claras: no hubo quórum.

"Y en este sentido hay que preguntarles a los coordinadores de los grupos correspondientes por qué no han querido asistir, de nuestra parte hemos cumplido", añade.

Domínguez Nava asevera que el presidente de la Mesa Directiva, Marco César Almaral, actuó conforme a las atribuciones que le da la Ley Orgánica.

"Si no hay acuerdos en Jucopo, el pleno tiene facultades para ordenar los asuntos a tratar en sesiones públicas.

"Aquí hago un llamado a todos los grupos parlamentarios para priorizar el interés general, y el interés general es que las sesiones públicas funcionen, porque se tratan asuntos de interés para la ciudadanía.

"Por lo tanto no estamos de acuerdo a que se le apueste a tronar las sesiones públicas", lamenta.

Todas las fracciones y diputados, añade, tienen que asumir su responsabilidad.

La morenista destaca que el diseño institucional con el que opera la actual Legislatura es el que les "heredó" la mayoría priista.

"Por sí hay un vacío, que genere una interpretación distinta, pues aquí hay que apelar a la voluntad y decisión política, de que las instancias funcionen", agrega.

Le apostaron, insiste Domínguez Nava, en que no funcionara la Jucopo.

"Si ya se le apostó a que no funcionara Jucopo, el pleno tiene la soberanía para que siga funcionando la máxima instancia que es el pleno en este caso", detalla.

Cada fracción, abunda, está en su derecho de protestar como lo considere conveniente, pues en todos los parlamentos ocurren diferencias.

"Aquí sólo hay que revisar las motivaciones de la protesta. ¿Cuál es el motivo? (Ellos) no están de acuerdo con el ajuste presupuestal que tiene que ver con los ingresos de los diputados;

"Eso ha sido público, hemos buscado el diálogo, que se hagan las propuestas en la Jucopo, pero no hemos podido avanzar a consensos", expone.

Si los coordinadores de otros grupos no asisten a la Jucopo, para llegar a los acuerdos, será el pleno donde se desahogue la orden del día, advierte.

"Que lo hagamos en el pleno si no quieren en la Jucopo, lo queremos decir como Morena, no estamos de que los trabajos se paralicen, hacemos un llamado a que contribuyamos a que los asuntos de interés no se paralicen", insiste.