Acusa PRI a los diputados de Morena de ejercer violencia política contra Roxana Rubio

Es lamentable utilizar tribuna para lanzar señalamientos infundados, sin pruebas, lastimando a compañera, reprocha Gloria Himelda Félix

José Alfredo Beltrán

CULIACÁN._ La bancada del PRI en la 63 Legislatura de Sinaloa salió en defensa de Roxana Rubio Valdez.

Gloria Himelda Félix Niebla acusó que ésta es víctima de violencia política por parte de los morenistas.

En la sesión del martes, la Diputada del PAN fue señalada por Florentino Vizcarra Flores de intentar sobornarlo con 300 mil pesos.

Esto con el fin de que votara junto al PRI el presupuesto de 2019 “tal y como lo había enviado el Gobernador Quirino Ordaz Coppel”.

El asunto generó una nueva confrontación entre diputados de Morena con los del PRI y PAN, principalmente.

Félix Niebla, del tricolor, señaló que es lamentable que una propuesta de punto de acuerdo de Rubio Valdez, en la que se pedía investigar tráfico de influencias en los ayuntamientos de Culiacán, Mazatlán y Ahome, se haya “desviado”.

Esos tres municipios son gobernados por Morena, bancada que pidió hacer extensivo ese planteamiento a los 18 ayuntamientos.

Juan Ramón Torres Navarro subió a tribuna para señalar la “doble moral” de Rubio Valdez, a quien acusó de ser instrumento para repartirles sobornos a los morenistas, en diciembre pasado.

“Qué lamentable”, subrayó Félix Niebla, “que esto sea utilizado para hacer otros señalamientos que nada tienen que ver con el punto de acuerdo propuesto por la Diputada Roxana".

“Lamentable porque estamos utilizando la tribuna para hacer señalamientos infundados, por que no se acompañan medios de prueba, pero más aún lastimando a una compañera”, afirmó.

La priista pidió que quedara asentado en el Diario de los Debates la “forma de violencia política” que los morenistas han ejercido contra Rubio.

“No desviemos el debate y no vengamos a decir que no se tiene moral para venirse a parar aquí. No vengamos a contaminar a un tema con otro, y aparte a denostar a otra compañera como falta de moral".

“Ahí lo repruebo, lo hago en calidad de mujer, en solidaridad con una compañera mujer”, expuso.

Gloria Himelda reprochó que haya diputados que “no les caiga el veinte” de que “son iguales”.

Pero Torres Navarro la refutó, diciendo que los morenistas no ejercen violencia política.

Lo que se está denunciando, acotó, son actos de corrupción de los cuales fue partícipe Roxana Rubio.