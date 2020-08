Acusa Regidor 'moches' en jubilaciones anticipadas durante sesión de Cabildo, en Culiacán

Belem Angulo

Presuntas prácticas irregulares en los procesos de jubilaciones anticipadas de los trabajadores al servicio del municipio fueron señaladas por el Regidor Sergio Beltrán Coronel durante la sesión de Cabildo Abierto del Ayuntamiento de Culiacán.

La acusación desencadenó posturas opuestas entre regidores, ya que mientras a algunos les preocupó que las jubilaciones anticipadas comprometan la estabilidad financiera del municipio, otros defendieron el derecho de los trabajadores a solicitar este proceso.

"Ahorita está tomada una oficina del Ayuntamiento por el tema de jubilaciones, se está manejando ya que después de que la gente se jubila viene un tema de moches. Necesitamos ir viendo eso, señor Presidente, con la Comisión del Trabajo, no politicemos el asunto de las jubilaciones", exhortó Beltrán Coronel.

Ayer, jubilados afiliados al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán se plantaron a las afueras de las oficinas del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje solicitando el pago de primas de antigüedad y la jubilación de 230 trabajadores.

Ante el comentario, el Regidor del PRI, José Alfonso García Calderón, se deslindó de actos de corrupción.

"Yo soy el Presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social y no he recibido ni un peso de nadie, ni del Sindicato, ni de una otra persona. Un compromiso de la Comisión ha sido que no se nos muera nadie buscando su derecho a una jubilación", dijo.

Por su parte, María Antonia Sarabia Ibarra, también Regidora por el PRI pidió evidencia para respaldar el señalamiento.

"Hay que tener la madurez política para hacer los comentarios correspondientes. El asunto de las jubilaciones, yo me he dado cuenta, que viene en el dictamen la edad que tienen, el porqué la jubilación... si se habla de moches es muy delicado, no se puede hablar de algo tan delicado", comentó.

Intervención que fue secundada por el Presidente Municipal Jesús Estrada Ferreiro.

"Es muy delicado que estemos discutiendo un tema de moches si no tenemos pruebas para hacerlo", agregó.

Ante la serie de comentarios, Beltrán Coronel explicó que la acusación no fue dirigida los regidores encargados de las gestiones correspondientes al proceso de jubilación.

"Una aclaración rápida para los del PRI: no son ustedes lo que están haciendo el tema de los moches, ustedes están haciendo el trabajo de facilitar al colaborador su jubilación", aclaró.

Propuso analizar la edad de contratación en el Ayuntamiento para no caer en inestabilidad económica en el municipio debido a retiros anticipados, para después referirse al STASAC como una 'mafia'.

"Hay que volver a ratificar este tema de la edad de ingreso de las personas. Tenemos que cuidar mucho esto porque ya es una bomba de tiempo para el Ayuntamiento, es una carga económica muchisimo muy fuerte", dijo.

"Hay gente ahorita con 18 años, y tiene 67 años, o sea entró como de 50 años. Aquí en el Ayuntamiento hay gente que gana 40 mil pesos y tienen 12 años trabajando, en 10 años más se van a jubilar y se van a ir con 50 mil pesos. El tema de sindicato hay que cuidarlo muy bien, el sindicato, me voy a oir mal al decirlo, pero el sindicato es una mafia", advirtió.

EL RESPALDO

En cuanto al tema financiero, la inquietud fue respaldada por los regidores Miguel Ángel González Cervantes y Eusebio Telles Molina.

"Hay que buscar una solución financiera para el tema de las jubilaciones porque cada año se viene jubilando más gente, va a ver un punto de que el municipio no va a poder operar por jubilaciones que se han ganado los trabajadores", intervino González Cervantes.

Telles Molina añadió que solicitó ante la Secretaría de Seguridad Publica y Transito Municipal las condiciones en las que se encuentra la dependencia en el tema de plantilla laboral.

"Pedí como miembro de la Comisión de Seguridad Pública, ver el estatus de la plantilla de los policías, derivado que se están presentando jubilaciones y estamos viendo las condiciones en las que quedan las corporaciones. Estamos conscientes que es gente que lo necesita y que está en su derecho", dijo.