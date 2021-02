Acusa Sergio Torres que Rocha Moya, como Senador, no ha defendido a los sinaloenses

El precandidato a la Gubernatura de Sinaloa señaló que es evidente que al legislador federal le interesa solo quedar bien con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, por encima de lo que ocurra en Sinaloa, y por esto es que acciones como la aplicación de la vacuna se utiliza para beneficio del partido de cara a los próximos comicios electorales

José Abraham Sanz

16/02/2021 | 11:06 AM

Sergio Torres Félix, ex secretario de Pesca estatal y precandidato del Movimiento Ciudadano al Gobierno de Sinaloa, criticó esta vez al Senador Rubén Rocha Moya, precandidato de Morena y virtual competidor directo en las próximas elecciones, de no haber “movido un dedo” para evitar que el Gobierno federal desapareciera apoyos que beneficiaban a Sinaloa.

Además, señaló que es evidente que al legislador federal le interesa solo quedar bien con el Presidente Andrés Manuel López Obrador por encima de lo que ocurra en Sinaloa, y por esto es que acciones como la aplicación de la vacuna se utiliza para beneficio del partido de cara a los comicios.

“Como todos vemos, en Sinaloa es evidente que Morena está manejando el reparto de la vacuna como si fuera una dádiva del Presidente para favorecer a Rocha y eso no se vale; exigimos que la vacuna del Covid-19 no se condicione a cambio de los votos para Morena, basta ya del uso político de las vacunas, es una desvergüenza y falta de ética que Morena lucre con la pobreza y la necesidad de la gente, no se vale”, señaló en su conferencia de prensa semanal.

Luego recordó cómo el proyecto de Morena ha afectado a Sinaloa, como el recorte de programas de apoyo para pesca o ganadería, o de ayuda a jefas de familia, como el de las guarderías.

“Su proyecto ha afectado a los productores del campo, a los ganaderos, a los pescadores, a los pequeños comerciantes, a las jefas de familias , a maestros, al personal de salud, entre otros”, dijo.

“El gobierno federal de Morena a los pescadores les redujo el presupuesto en un 80 por ciento, les quitaron 22 de 23 programas, y el Senador Rocha no movió un solo dedo para defender a la pesca sinaloense, que lamentablemente agoniza y está a punto de naufragar”.

En el caso del campo, recordó que en su campaña a la Presidencia de la República, López Obrador prometió que sería de más de 7 mil pesos por tonelada en precio de garantía para maíz.

“... y la realidad es que a duras penas llegó a 4 mil 150 pesos. Aquí también el Senador Rocha les dio la espalda a los agricultores, simplemente porque tiene que seguir la línea del Presidente López Obrador a ciegas”, dijo.

“Hay que recordar que en Sinaloa, alrededor de 170 mil personas se dedican al campo y para ellos, el gobierno de Morena, incluido el Senador Rocha, les está quedado a deber, en pocas palabras, los han engañado, porque Rocha tiene compromiso con López Obrador, no con los sinaloenses, y eso lo ha dejado bastante claro, su prioridad es y será el Presidente”.

En los últimos dos años, recordó Torres Félix, Sinaloa ha perdido más de 5 mil millones de pesos en recursos federales por los recortes presupuestarios.