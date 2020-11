Acusa sindicato la detención de al menos 53 músicos que trabajaban en playas de Mazatlán

Marco Antonio Godoa Obeso, dirigente del Sindicato de los Músicos dice que los músicos fueron acusados de concentrar gente durante la pandemia

Netzahualcóyotl Ceballos

MAZATLÁN._ Alrededor de 53 músicos en Mazatlán fueron detenidos y llevados a los separos de la Secretaría de Seguridad Pública la tarde y noche del viernes, bajo el cargo de concentrar gente durante la pandemia en el malecón y las playas locales.

Esto fue dado a conocer por Marco Antonio Godoa Obeso, dirigente del Sindicato de los Músicos, en entrevista para Noroeste este sábado.

Supuestamente los músicos se encontraban en el malecón y en las playas cuando inició un operativo por parte del Gobierno municipal desde las 6:00 de la tarde en adelante.

“Ayer (viernes) hubo un operativo a partir de las seis de la tarde, no se avisó ni se dijo nada, fueron como unas 10 bandas, había músicos y menores de edad”, dijo.

“Reprobamos este tipo de acciones porque están con una doble moral, los antros y los estadios están abiertos pero a nosotros no nos dejan (trabajar)”, argumentó.

La coordinación de Comunicación Social de Seguridad Pública por el momento no dio información sobre el tema pero anunció que sí lo haría.

Al parecer los músicos detenidos ya fueron liberados de los separos de Seguridad Pública.

Grupos musicales tienen permiso hasta las 7 de la noche para trabajar en playas: SSPM

El encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Juan Ramón Alfaro Gaxiola explicó que los grupos musicales sólo tienen permitido trabajar en la zona de playa hasta la siete de la noche, tras el cambio de horario, y que de acuerdo a lo protocolos de sanidad por la pandemia del coronavirus, no deben fomentar la aglomeración de personas.

Mencionó que el viernes por la noche, elementos que participan en el Operativo Redes detectaron en la franja de playa en la zona dorada a 3 bandas musicales que no estaban respetando los lineamientos establecidos y pese al llamado para ello hicieron caso omiso, por lo que fueron retirados -53 integrantes entre todos- y llevados ante el Tribunal de Barandilla.

Destacó que no se aplicó multa alguna y que luego de que les explicaron el motivo de su retiro pudieron salir de la corporación sin problema alguno.

“En la cuestión de las bandas, tienen un horario permitido que se estableció con ellos mismos; ellos quedaron muy atentos en apoyarnos en eso, de que hasta cierta hora iban a tocar y que no iban a aglomerar tanta gente, ni se iban aglomerar ellos mismos, y que van a utilizar las medidas sanitarias y no fue así. Fueron 3 bandas las que no quisieron hacer caso con un total de 53 músicos. Estaban afuera del hotel El Cid, cerca de las ramadas y estaban muy juntos; era mucha la aglomeración que había. Se les invito aquí a la Secretaría para que fueran canalizadas ante el coordinador de jueces, para que les explicara el motivo de por qué se les estaba deteniendo. No hubo ninguna multa, en ningún momento se le trató mal; se les amonestó por lo que estaban haciendo y se les invitó a que se retirarán a su domicilio”, indicó Alfaro Gaxiola.

El encargado de despacho de la SSPyTM hizo un exhorto a los líderes del Sindicato de filarmónicos para que hablen con sus agremiados, con el fin de que se abstengan de tocar en horarios no permitidos y acatar las disposiciones establecidas meses atrás.

Respecto a una familia de turistas que fue sorprendida en el malecón mientras preparaba alimentos, Alfaro Gaxiola comentó que los visitantes originarios de Guadalajara, externaron que los guardias de seguridad del hotel donde se hospedan les dijeron que sí podían realizarlo, y agregó que una vez que fueron detectados se dialogó con ellos y tras la invitación a retirarse, acataron de inmediato la petición, sin que hubiera necesidad de una sanción o multa.