PUERTO

Acusa Síndico de Teacapán no ser tomado en cuenta para fiestas del pueblo

Carolina Tiznado

ESCUINAPA._ No se le está tomando en cuenta para la fiesta tradicional de Teacapán que es el día de la Marina, señaló el Sindico del puerto.

"Desconozco programa, no sé de programas, reinas ni nada, no se me ha informado", dijo Lázaro Jiménez Betancourt.

Las fiestas se hacen en Coordinación con Capitanía de Puerto y el Comité de Obras pero éste último fue disuelto de manera repentina después de las elecciones del 5 de mayo.

La fiesta que es la más importante de la Sindicatura de manera tradicional se "vende" a una empresa que es quien lleva un elenco artístico pero como autoridad hasta el momento no ha sido tomado en cuenta.

Por lo que sólo está coordinando esfuerzos con el Capitán de Puerto Fernando Sepúlveda con quien está haciendo la lista de invitados, así como lo referente al desfile de las instituciones educativas.

"El Capitán me comenta que él se comunica con la Directora de Atención Ciudadana de aquí del municipio, pero ellos a mí la verdad no me hablan ni dicen nada, yo sólo quiero trabajar por mi comunidad", dijo.

Las fiestas inician del viernes 31 al 3 de junio, como autoridad estará concentrado en que las personas que visiten la comunidad éste en orden y tenerla en buen estado, así como en preparar todo para los eventos oficiales que le corresponden.