Acusaciones contra Adolfo BeltrÃ¡n son represalias por denuncia contra Estrada Ferreiro, seÃ±ala el panista

Acusaciones contra Adolfo Beltrán son represalias por denuncia contra Estrada Ferreiro, señala el panista

Hace dos semanas, el ex tesorero del PAN recibió una advertencia para no presentar la denuncia contra el Ayuntamiento ante la ASE, explicó Beltrán Corrales

Karen Bravo

CULIACÁN._ Las acusaciones de irregularidades en el PAN achacadas a Adolfo Beltrán Corrales en su periodo como tesorero, son una represalia por la denuncia que interpuso ante la Auditoría Superior del Estado contra el Alcalde Jesús Estrada Ferreiro, consideró el panista.

“Por manejo irregular y por corrupción en el Ayuntamiento de Culiacán, ese día que yo presenté la denuncia dije que sabía lo que estaba haciendo y que iba a haber consecuencias al respecto”, comentó.

Hace dos semanas, el actual dirigente del PAN en Culiacán y ex tesorero del Comité Estatal recibió advertencias de otro panista para no presentar la denuncia contra Estrada Ferreiro. Beltrán Corrales no reveló quién fue este mensajero, pero detalló que es amigo en común entre Sebastián Zamudio y él.

“Me pidió que el tema del Ayuntamiento que ahí quedara porque si no, el PAN estatal también me iba a sacar unas cosas a mí, eso viene precisamente en respuesta a esa denuncia que yo presenté, y a mí me gustaría saber qué tipo de contubernios tiene el PAN estatal con el actual Alcalde de Culiacán”, narró el panista.

Este miércoles, Sebastián Zamudio y Loar López presentaron una auditoría externa realizada en el periodo 2017 y 2018, cuando Beltrán Corrales era tesorero del partido, en el que señalaron presuntas irregularidades por un millón de pesos. Según informaron, esta auditoría la ordenaron en el mes de noviembre, pero hasta hoy, en pleno proceso electoral interno, dieron a conocer los resultados.

“Quiero decirle a Noroeste y a los panistas, y a la sociedad que Adolfo Beltrán no tiene cola que le pisen, en lo más mínimo, en lo más absoluto yo recibí, me presté a un mal manejo”, abonó Beltrán Corrales.

“Quiero lanzarle un reto a Sebastián y a Loar que si ellos demuestran que yo obtuve algo indebido del partido, que yo haya autorizado un gasto indebido que me lo demuestren donde yo autoricé un gasto indebido, renuncio al partido pero si no, que lo hagan ellos”, refutó.

Aunque el PAN cuenta con órganos internos fiscalizadores, el Comité Estatal acudió a un despacho externo para realizar la revisión, por lo que es una auditoría a modo, criticó Beltrán Corrales.

Hasta el momento no ha sido notificado sobre la auditoría y por ello, tampoco ha podido solventar las supuestas irregularidades señaladas, comentó.