Acusaciones de AMLO para diatraer 'Culiacanazo'; golpe de Estado fue en 2006: FCH

El ex mandatario pide que el Presidente rectifique y no vincule a sus hijos en el informe que lo vincula con bots en redes sociales

noroeste.com

04/11/2019 | 10:45 AM

El ex presidente Felipe Calderón Hinojosa aseguró este lunes que Andrés Manuel López Obrador habló sobre un supuesto golpe de Estado para distraer a la opinión pública.

El ex mandatario nacional dijo que el objetivo principal del actual presidente de la República era sacar la conversación del fracaso del “Culiacanazo”, donde se capturó y luego liberó a Ovidio Guzmán López, hijo del capo Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, "El Chapo", el pasado 17 de octubre.

"Esta mañana quedó demostrado que el tema del golpe de Estado fue una maniobra para distraer a la opinión pública y sacar la conversación del fracaso del #Culiacanazo, que aún no está explicado en las partes relevantes de la negociación y que tiene atrapado al gobierno”, escribió Calderón Hinojosa en su cuenta de la red social Twitter.

Además, el ex presidente señaló que el verdadero "golpe de Estado" se dio en el 2006, cuando cerraron la principales avenidas de la Ciudad de México, en referencia a las manifestaciones que encabezo López Obrador en aquel año, por el presunto fraude en las elecciones presidenciales.

"Sí hubo un intento de Golpe de Estado, pero fue en 2006: cerraron las principales avenidas de la Cd de México, bloquearon con cadenas el Congreso, y agredieron a congresistas para provocar un vacío constitucional y forzar el nombramiento de un presidente interino, pero fallaron", abundó Calderón Hinojosa .

Según el informe presentado este día por Alejandro Mendoza Álvarez de la Unidad de Información y Vinculación Tecnológica de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), personajes como Aurelio Nuño Mayer, Juan Carlos Romero Hicks y Luis Felipe Calderón Zavala, estarían detrás de los bots que atacan al Gobierno Federal.

Estos ataques contra la administración del presidente López Obrador partirían de una cuenta "mother bot_ asociada al usuario @tumbaburross, la cual supuestamente está vinculada al hijo de Calderón Hinojosa y Margarita Zavala Gómez del Campo.

"Es una cobardía inadmisible que el presidente. Si tiene algo conmigo, que se meta conmigo, pero con los hijos no, porque lo está calumniando exponiéndolo", respondió Calderón Hinojosa.

El ex mandatario nacional exigió al político tabasqueño rectificar de inmediato, "que no es cierto que mi hijo esté detrás de esa cuenta, porque no es así".

"No le voy a aceptar que se meta con mis hijos. Lo voy a hacer, hay puntos que no se deben cruzar", tuiteó el ex presidente de la República.

"Señor Presidente: está usted utilizando el Poder del Estado a través de su rueda de prensa, para deslizar una mentira sobre mi hijo y exponiéndolo. Es una cobardía inadmisible. Si quiere distraer a la opinión pública de sus fracasos, hágalo de otra manera", escribió Calderón Hinojosa.

"El informe no es transparente: oculta quién estuvo atrás de la campaña de # prensa prostituida, prensa sicaria. Y más allá de que calumnia y expone a mi hijo: ¿es delito criticar al gobierno? ¿por qué los órganos de inteligencia se dedican a investigar críticos? buscan distraer", indicó el ex mandatario nacional.

Por su parte, a través de su cuenta de Twitter, la ex candidata presidencial independiente, Zavala Gómez del Campo, escribió: "Señor presidente, Andrés Manuel López Obrador: para esconder su fracaso no utilice a mi hijo".