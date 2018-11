Acusaciones de sobornos del Chapo son absurdas y casi de risa, dice EPN; ex jefe de la DEA opina lo mismo

En entrevista con la periodista Denise Maerker, Peña Nieto desmintió que haya recibido los sobornos y aseguró que se trata de un mecanismo de defensa que tienen los abogados del Chapo

Noroeste / Redacción

15/11/2018 | 09:27 AM

MÉXICO._ El presidente Enrique Peña Nieto rompió el silencio sobre la declaración que hizo Jeffrey Lichtman, abogado del narcotraficante sinaloense Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias el Chapo, sobres los supuestos sobornos de millones de dólares entregados a él y a su antecesor Felipe Calderón Hinojosa.

Asimismo, Peña Nieto consideró que los señalamientos del litigante estadounidense son “absurdos” y “casi de risa”, si se considera que su Gobierno capturó en dos ocasiones al Chapo e incluso autorizó su extradición a Estados Unidos.

“Me parece lo más absurdo y casi de risa, porque cómo suponer que había sobornado a este Gobierno cuando fue aprehendido dos veces, además se logró su extradición y hoy está enfrentando a la justicia norteamericana por distintos cargos que se le imputan, además de los delitos que tiene pendientes de enfrentar a la justicia en nuestro país”, indicó el mandatario nacional.

El presidente Enrique Peña Nieto habló de los supuestos sobornos que ‘El Chapo’ pagó a su administración y a la del expresidente Felipe Calderón. #EnPunto con @DeniseMaerker https://t.co/0alaPV1PhO pic.twitter.com/hWUAQWqF4U — Noticieros Televisa (@NTelevisa_com) 15 de noviembre de 2018

Además, el presidente Peña Nieto desmintió que haya recibido los sobornos y aseguró que se trata de un mecanismo de defensa que tienen los abogados del Chapo, “quien ha sido señalado como uno de los criminales en su momento más buscados y que hoy enfrenta la justicia, cualquier señalamiento que haga sobre este Gobierno es absurdo”, recalcó.

“Me parece de broma suponer que un gobierno había sido sobornado”, agregó el todavía presidente de la República en entrevista con la periodista Denise Maerker Salmón para el noticiero nocturno ‘En Punto’, transmitido por la cadena Televisa.

Por su parte, Mike Vigil, ex director de Operaciones Internacionales de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), señaló que las afirmaciones de supuestos sobornos a los dos ex presidentes mexicanos, no tienen ningún valor, ya que de haber sido así, jamas hubieran detenido ni extraditado al capo sinaloense.

“Las acusaciones contra Peña Nieto y Calderón no tienen valor, hay que tomar en cuenta que Felipe Calderón asaltó fuertemente a los cárteles durante su presidencia y Peña Nieto extraditó al Chapo Guzmán. Si yo hubiera aceptado sobornos, jamás lo hubiera extraditado”, expresó Vigil, quien subrayó, además, que la única razón por la que no ha sido capturado por su parte Ismael Zambada García, alias el Mayo, es que se ha mantenido oculto en la sierra entre Durango y Sinaloa.

INE DESCARTA FINANCIAMIENTO ILÍCITO EN CAMPAÑAS ELECTORALES

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, rechazó el supuesto financiamiento del crimen organizado en campañas electorales.

Para el máximo órgano electoral “no hay ningún elemento en ese sentido”, aseguró Córdova Vianello ayer miércoles, luego de encabezar la presentación del inicio de la próxima Consulta Infantil y Juvenil 2018 que se llevará a cabo del próximo 17 al 25 de noviembre.

CALDERÓN Y GOBIERNO DE EPN NIEGAN ACUSACIONES DE LICHTMAN

El juez federal Brian M. Cogan, amonestó ayer miércoles a Jeffrey Lichtman, abogado defensor de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias el Chapo, tras el alegato inicial del juicio en contra del narcotraficante sinaloense, en el cual aseguró que Ismael Zambada García, el Mayo, presunto líder del Cártel de Sinaloa, sobornó con pagos de millones de dólares a los últimos dos presidentes de México.

La Fiscalía de Nueva York presentó la madrugada del miércoles un recurso legal para excluir del juicio el alegato inicial, por estar construido de lo que llamó “argumentos indebidos, defensas afirmativas inadvertidas y habladurías inadmisibles”, que no deberían ser valorados por el propio Cogan, ni por el jurado, ni tampoco por los medios, ya que no se han acompañado de pruebas.

Cogan se abstuvo de desestimar las acusaciones, pero amonestó al litigante estadounidense por haberse apartado de pruebas directas o indiciarias, y dijo que dará instrucciones al jurado para que se concentre en las pruebas. “Su alegato inicial emitió un pagaré que su caso no va a cobrar”, dijo el juez y calificó el argumento de “engañoso”.

“Este caso les obligará a descartar muchas de las cosas que les enseñaron acerca de cómo funcionan los gobiernos y cómo se comportan, los gobiernos en América del Sur y Central y México e Incluso Estados Unidos”, señaló Lichtman durante su alegato de ayer martes.

“Este caso les obligará a abrir sus mentes a la posibilidad de que los funcionarios de gobierno en los más altos niveles pueden ser sobornados, pueden conjurar para cometer crímenes horribles […] Y que los agentes de la ley en Estados Unidos también pueden ser corruptos”, abundó el litigante.

El pasado martes, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa -quien gobernó el país del 2006 al 2012- negó haber recibido ninguna clase de soborno por parte del Chapo, del Mayo o del Cártel de Sinaloa. “Son absolutamente falsas y temerarias las afirmaciones que se dice realizó el abogado de Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán. Ni él, ni el cártel de Sinaloa ni ningún otro realizó pagos a mi persona”, tuiteó.

Asimismo, Eduardo Sánchez Hernández, vocero de la Presidencia, también negó a través de un tuit que el Gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto hubiera recibido coimas del Chapo. Sin embargo, no mencionó al Mayo, ni al Cártel de Sinaloa en su desmentido.

“El gobierno de @EPN persiguió, capturó y extraditó al criminal Joaquín Guzmán Loera. Las afirmaciones atribuidas a su abogado son completamente falsas y difamatorias”, afirmó el vocero de la Presidencia en su cuenta de la red social Twitter.

Lichtman acusó ayer que los gobiernos de México y Estados Unidos confabularon con el Mayo “para incriminar” a Guzmán Loera como líder del Cártel de Sinaloa. Asimismo, aseguró que el sinaloense es “un chivo expiatorio” utilizado desde 1993 para cubrir al Cártel de los Arellano Félix y al propio Zambada García.

El alegato inicial afirma que en 1993, el Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo fue asesinado en confabulación entre los Arellano Félix y el Gobierno mexicano porque tenía información sobre la corrupción gubernamental y el homicidio fue usado para incriminar al Chapo.