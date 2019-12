Comparecencia de la Auditora

Acusan a Auditora de proteger a Malova y a Quirino desde la ASE

Emma Guadalupe Félix Rivera fue criticada por la bancada de Morena, al punto que Beatriz Adriana Zárate le pidió su renuncia; la auditora fue respaldada por las bancadas del PRI y del PAN

Antonio Olazábal

CULIACÁN.- En su comparecencia ante la 63 Legislatura a Emma Guadalupe Félix Rivera la señalaron de proteger desde la Auditoría Superior del Estado a Mario López Valdez, ex Gobernador del Estado y a Quirino Ordaz Coppel, actual representante del Ejecutivo.

En una comparecencia que rebasó las cuatro horas de duración, la Auditora recibió muchas críticas, la mayoría vinieron de la fracción de Morena; pese a algunos señalamientos puntuales, Félix Rivera recibió el respaldo del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional.

Una de las diputadas que más señalamientos realizó al actuar de la titular de la ASE fue Flor Emilia Guerra Mena; la Legisladora de Morena expresó que desde la Auditoría Superior del Estado se ha estado protegiendo a los dos últimos Gobernadores de Sinaloa, tanto a Mario López Valdez, como al actual Mandatario, Quirino Ordaz Coppel.

Para la morenista la sanción que se le impuso a Ernesto Echeverría Aispuro, ex Secretario de Salud, quien fue acusado de desviar 14 millones de pesos y que sólo repuso siete luego de un procedimiento jurídico en su contra, "dejó mucho que desear", es por eso que la Legisladora criticó a la Auditora y la calificó de desleal al Congreso del Estado, que fue el que la designó".

"El Problema es que usted tiene a un órgano del Poder Legislativo al servicio de otro y eso para comenzar es deslealtad, no es usted leal al Congreso, porque quien la dejó en el cargo, lo hizo para usar al Poder Legislativo como entidad que legitimara un gasto que carece de condiciones mínimas de transparencia", expresó.

"Para este propósito no se guardaron las formas, usted llegó a la Auditoría 15 días antes del cambio del Ejecutivo sexenal para que a ocho días de su llegada renunciara entre comillas el Auditor Antonio Vega Gaxiola, y usted se quedara al frente, a partir de entonces con la ratificación de la mayoría del PRI el 14 de marzo del 2017, todo esto después de haber participado en la unidad de transparencia desde que se le validó el oscuro gasto de Mario López Valdez y a quien desde la Auditoría se protege", añadió.

La Diputada recalcó que un ente fiscalizador que no revisa como debe al Ejecutivo, Poder que es el que maneja la mayor parte de los recursos para la entidad, no le sirve de nada a los sinaloenses.

"Un órgano de fiscalización superior al servicio de la principal entidad fiscalizada no le sirve al Poder no le sirve al Congreso, que esencial y originalmente tiene la facultad de la revisión de las cuentas públicas y menos le sirve a la sociedad que siga exigiendo cuentas claras tanto a Malova como a Quirino", criticó.

Emma Guadalupe Félix Rivera refutó los señalamientos de Guerra Mena, dijo que ella se rige conforme a la ley, y no a los intereses de nadie, incluyendo gobernadores y ex gobernadores, además subrayó que a diferencia de otros años, donde se castigaban de delitos de corrupción a funcionarios de tercer nivel, hoy sí hay sentencias condenatorias contra servidores de primer nivel, como lo fue Ernesto Echeverría Aispuro, quien estaba al frente de la Secretaría de Salud.

"Mi lealtad es con la Ley, Diputada, no con alguien más o con cualquier otra institución, yo estoy ahí para cumplir con la ley... considero que el precedente que se ha asentado, y hace rato se mencionaba aquí que los peces gordos (Marco César Almaral hizo alusión a que no se iba contra funcionarios de peso en materia anticorrupción) o los charales, pues contrariamente a lo que se ha expresado, puedo decirles que bajo mi gestión, tanto los procedimientos resarcitorios y las responsabilidades, así como las denuncias penales que se han presentado ya no han ido contra jefes de departamento y directores de una dependencia", destacó.

Marco Antonio Zazueta Zazueta, presidente de la Comisión de Fiscalización, señaló que lo que se busca es un órgano con lealtad hacia la ciudadanía, no con los gobernantes en turno u otros intereses ajenos al bienestar de la sociedad sinaloense.

"Independientemente que el ser humano nazca y desarrolle en el seno familiar principios universales, queremos un órgano técnico fiscalizador firme, pleno de lealtad y comprometido con esta soberanía parlamentaria y la sociedad", expresó.

A la Auditora la abordaron sobre temas como el Instituto de Pensiones, el Issstesin, las irregularidades en la Secretaría de Seguridad Pública, así como otras dependencias, cuestionamientos que la titular de la ASE respondió a cada uno de ellos.

La funcionaria recalcó ante los señalamientos de varios diputados, acusándola que defendía intereses ajenos a los de la mayoría de los sinaloenses, que ella está para hacer valer la ley, sin embargo eso no detuvo que diputados como Marco Antonio Zazueta Zazueta no descartara su destitución y Beatriz Adriana Zárate Valenzuela pidiera su renuncia.

Ante esa demanda, Félix Rivera se dijo conforme y satisfecha con el trabajo que ella está realizando al frente de la ASE, y mencionó que ella no renunciará, ya será decisión de la 63 Legislatura si la destituyen o si continúa al frente del órgano fiscalizador.

"Me voy a trabajar ahorita mismo después de estar cinco horas, me siento muy contenta que se haya dado la oportunidad de que habláramos y profundizáramos de muchos temas, y que fuera el propio Congreso quien estuviera presente, porque normalmente las reuniones que hemos llevado a cabo sólo está la Comisión de Fiscalización", mencionó.

Descarta renunciar

Emma Guadalupe Félix Rivera, titular de la ASE no considera renunciar a su cargo.

--¿Qué comentario le merece que dos diputados hayan mencionado su renuncia?

--Pues el respeto, solamente el respeto, yo lo dije también en su momento yo como servidor público soy responsable de lo que hago y lo que digo y en atención a esa responsabilidad y designación y al trabajo que desempeño que hago con el interés de cumplir y aportar, y entiendo y respeto la opinión de cada uno de ellos".

--¿No renunciará, ni espera renunciar?

--Mire, les he dicho en muchas ocasiones que es facultad del Congreso remover a quien designa, yo no puedo decirles si en algún momento habrá una remoción o no, eso no lo puedo prever, pero una renuncia no, en este momento no.