Acusan a Shakira de maltrato animal por foto con un delfín

Sus seguidores le pidieron no volver a compartir imágenes de este tipo, que pueden fomentar la captura de esas criaturas y su encierro de por vida en lugares donde sufren maltrato

Noroeste / Redacción

09/07/2019 | 12:30 AM

Usuarios de redes sociales criticaron duramente a Shakira, después de que la cantante compartió en su cuenta de Instagram una foto donde se le observa nadando con un delfín, que aparenta darle un beso en el rostro.

Durante muchos años, era muy común y hasta celebrado ver a estrellas de la farándula posando en fotografías junto a animales exóticos como tigres y leones, que generalmente se encontraban en cautivero, difundió el sitio sdpnoticias.com.

Sin embargo, cada vez son más las personas conscientes de que este tipo de vida engloba muchas formas de maltrato animal, además de que fomenta la extinción de dichas especies.

Con base en ello, lo que la intérprete de “Pies Descalzos” y “La bicicleta” pudo haber pensado como una linda forma de acercarse al mundo animal, se ha convertido en uno de sus grandes traspiés en redes sociales.

Sus seguidores reprobaron este tipo de actividades

"Besada por Mickey, un pequeño ángel del mar! Shak" fue el mensaje que escribió la colombiana en su cuenta de Instagram (@shakira) junto a una foto donde aparece sumergida en el agua, con un traje de baño color rosa, mientras cierra los ojos y un delfín pone el hocico junto a la mejilla de la cantante.

Los comentarios en desaprobación no se hicieron esperar por parte de sus seguidores, quienes le pidieron insistentemente no volver a compartir imágenes de este tipo, que pueden fomentar la captura de esas criaturas y su encierro de por vida en lugares donde sufren maltrato.

Ver esta publicación en Instagram Kissed by Mickey, a little angel of the sea! Shak Una publicación compartida de Shakira (@shakira) el 29 Jun, 2019 a las 10:11 PDT

“Sería más positivo que mostraras animales en su ambiente natural. Ya no deberían existir acuarios con animales en cautiverio! No está bueno que promociones esos sitios!!”, comentó @cecih21.

"Por favor, no promociones este tipo de actividades. No son buenas para los delfines. Muchos terminan muertos y los que no, viven bajo estrés y ansiedad", escribió @gabrieelamatos.

“Tiene que estar prohibido esos animales en cautiverio y la gente sacándose fotos, sin ver el sufrimiento del animal. Una vergüenza”, consideró @signettovicky.

Cabe señalar que no está claro si la foto fue tomada en algún parque acuático o si el delfín se encontraba en su hábitat natural.