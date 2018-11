Acusan a Tom Cruise de tomar parte en abusos a fieles de la Cienciología

La actriz Leah Remini no ha tenido miedo en señalar directamente al actor de Misión imposible como uno más del equipo abusivo del grupo religioso

Noroeste / Redacción

Varios ex miembros de la iglesia de la Cienciología han denunciado abusos por parte de los responsables del culto de dicha iglesia en el documental Going Clear: Scientology and the Prison of Belief (Queda claro: La cienciología y la prisión de las creencias) en la que también han salido a la luz varias acusaciones sobre el comportamiento dentro de la comunidad del actor Tom Cruise, su miembro más destacado.

La actriz y ex miembro de la iglesia de la Cienciología, Leah Remini, no ha tenido miedo en señalar directamente al actor de Misión imposible como uno más del equipo abusivo del grupo religioso:

“Él es muy consciente de los abusos que ocurren en Cienciología. Él ha sido parte de ellos”, aseguró.

“La gente piensa que Tom es una víctima inocente en todo esto. La mayor parte de los cienciólogos lo son, pero él no está en la misma categoría”.

Remini cuenta también que Cruise es el mejor amigo de David Miscavige, el actual presidente de la Iglesia de la Cienciología, que fue su testigo en la boda del actor con Katie Holmes en 2006, citó lavanguardia.com.

“A los cienciólogos se les dice que Tom Cruise está salvando el mundo, por lo que es considerado una deidad dentro de la Cienciología”, afirma Remini que también ha revelado que a Tom Cruise incluso se le llama “Mister Cruise”, como al resto de miembros del personal.

Leah Remini dejó la organización en 2013 y desde entonces no ha cesado en denunciar las prácticas abusivas dentro de la Cienciología.

Según afirma en el documental Marty Rathbun, un ex miembro de alto rango del grupo religioso, se le fue encargada la misión de facilitar la ruptura de Tom Cruise y Nicole Kidman.

Rathbun cuenta que la iglesia tomó una serie de medidas para convencer al actor de que se alejara de su entonces esposa que no era creyente. También se habla en el documental de la “reeducación” de los hijos adoptivos del actor para que se volvieran en contra de Kidman.

Leah Remini también hace público en el documental que los miembros de la cienciología hacen lo posible para que Cruise no vea nada que sea crítico con sus creencias:

“La cienciología hace todo lo posible para no permitir que Tom vea nada despectivo sobre la cienciología. Irán tan lejos como que si él va a caminar por un lugar determinado, se asegurarán de que no haya revistas que sean anti-cienciología, para que no pueda verlas”.