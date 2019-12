Acusan al Rector de faltar al respeto a trabajadores y jubilados de la UAS, por pago tardío de aguinaldos

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ Por pagar el aguinaldo hasta la tarde del 24 de diciembre y no antes del 20, tal como lo mandata la Ley Federal del Trabajo, los trabajadores y jubilados de la Universidad Autónoma de Sinaloa, sienten que Juan Eulogio Guerra Liera les faltó el respeto.

Gloria García, jubilada de la UAS sostuvo que sus derechos como universitaria, así como el de todos los trabajadores de la Casa rosalina, fueron violentados por el Rector, dado que el pago del aguinaldo debió haberse depositado desde el jueves de la semana pasada a más tardar.

"El Rector nos faltó al respeto, y violentó nuestros derechos según la ley del trabajo... la gente está muy indignada desde hace días porque pues el artículo 87 de la Ley federal del Trabajo indica que el aguinaldo se debe de dar por parte del patrón antes del día 20, el día 20 fue el viernes, y pues se supone que lo deberían de haber dado antes del 20, que fue el jueves", acusó.

Añadió que ya es algo común por parte de las actuales autoridades el estar atrasándose con este tipo de prestaciones, debido a que en el 2018 ocurrió lo mismo.

"Pero pues no fue así, son puras mentiras y evasivas, el Rector había dicho que andaba juntando el dinero, o pidiéndolo a la Federación para poder entregar los aguinaldos. Este es el segundo año que este Rector Guerra Liera hace lo mismo", manifestó.

El Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa informó el 18 de diciembre que gracias a un préstamo del Gobierno del Estado, así como con apoyos de la Federación, podrían pagar el aguinaldo a los trabajadores, pero los empleados de la UAS no vieron su aguinaldo hasta el día de hoy, por lo que muchos de ellos no podrán realizar a tiempo sus compras navideñas, debido a que ya no hay tiempo para ello.

"La gente a estas alturas pues ya no nos da tiempo de ni siquiera comprar lo más indispensable para hacer un menudo, un pozole o algo, esta es una triste Navidad para todos los universitarios, especialmente los enfermos, que ocupan ese dinerito para sus medicinas, etcétera, ese es el malestar que hay entre el sector de jubilados, de esa discriminación que hace el Rector, de no pedir a tiempo, hacer los trámites necesarios, para el pago de esta importante prestación", lamentó.