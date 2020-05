Acusan de plagio a Andrea Legarreta

Andrea Legarreta fue denunciada públicamente por una ilustradora mexicana, luego de enterarse que la conductora posteó en Instagram una imagen realizada por ella sin su autorización.

A través de su cuenta de Twitter, la usuaria que se autodenomina “marmarmaremoto”, agradeció a quienes etiquetaron a la esposa de Erik Rubín para pedirle que colocara el crédito correspondiente, a pesar de que Andrea hiciera caso omiso y dejara la imagen en su perfil sin mencionar nada al respecto, citó eldiariodecoahuila.com.

Por esta actitud de Legarreta, la joven que cuenta con más de 81 mil seguidores en Instagram gracias a su apoyo al movimiento feminista y la equidad de género, ha recibido la invitación para presentar una queja formal por derechos de autor a través de la red social.

Cabe señalar que hasta este momento Andrea Legarreta no ha comentado nada al respecto, e inclusive no ha retirado la imagen de su cuenta.

Una publicación compartida de andrealegarreta (@andrealegarreta) el 13 May, 2020 a las 8:03 PDT

Mi mamá me despertaró para decirme que Andrea Legarreta publicó una ilustración mía en su instagram pero pos no me dan créditos chale :(