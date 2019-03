Acusan desplazados que Gobierno no ha cumplido con sus promesas

Señalan al Gobierno de Quirino Ordaz Coppel de buscar aprovechar situación para sacar al PRI del descrédito que tienen; también lamentan que Rocha Moya no ha hecho algo para ayudarles

José Abraham Sanz

CULIACÁN._ El Gobierno del Estado no ha cumplido con los acuerdos a los que se llegó con las familias desplazadas por la violencia en Sinaloa, de hecho los representantes de estos grupos que se han creado desde hace más de ocho años, cuestionan el interés por resolverles los apoyos solicitados y hasta acusaron de que las dependencias al mando de Quirino Ordaz Coppel lo quieren usar como bandera política.

Esta mañana, se reunieron Miguel Ángel Gutiérrez Sánchez, Esperanza Hernández Lugo y Joel Martín Leyva Cervantes para denunciar que después de la mesa que se realizó hace meses en el Congreso del Estado, no han resuelto una sola de las demandas de las mil 800 familias censadas que han padecido el desplazamientos forzado.

Hay 30 millones de pesos autorizados por el Gobierno local y el Congreso del Estado para programas de vivienda, proyectos productivos y de atención integral con temas de educación y salud; sin embargo ya entró el mes de marzo y ni siquiera han iniciado con el censo.

“... esta gente está sufriendo todas las inclemencias de la economía y el tiempo, y en las principales ciudades del estado”, recordó Gutiérrez Sánchez, “esta gente que abandonó todo en la sierra, no por gusto, sino porque fueron expulsados de la sierra por grupos criminales que todavía siguen allá”.

“Nadie de estos desplazados puede regresar a sus tierras porque siguen los grupos criminales delincuenciales ocupando sus lugares de origen y sus viviendas, sus enseres, y sus animales y huertos que dejaron allá, se quedaron”.

El representante de los desplazados del sur de Sinaloa señaló que aunque vieron positivo la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de México y éste se comprometió a atender el problema a través del Senador Rubén Rocha Moya, no ven más allá de las palabras.

“Hace tres meses que llegó el gobierno federal y dio indicaciones y un censo, un censo, que es obligacion de Gobierno del Estado, en dos meses, no lo ha podido iniciar”, cuestionó Gutiérrez Sánchez, “tenemos nuestro propio censo, un censo que lo quieren manipular el Gobierno del Estado, para intereses políticos, para activarse (por) el descrédito que tienen y lo quieren aprovechar para buscar acomodar sus demandas políticas de ellos mismos, de los priistas, junto con el Gobernador y eso no se vale”.

Hernández Lugo señaló que hasta la fecha se han hecho muchos compromisos con el Gobernador en un plan de atención a los desplazados, en el que se señalaba cómo se iban a entregar los apoyos.

Un ejemplo es la solicitud que ella hizo de 5 millones de pesos para aplicarse a 200 proyectos productivos de 25 mil pesos cada uno.

“Lo preocupante es que no se han cumplido los acuerdos, si bien está este plan de atención, no sabemos en qué consiste, no sabemos en qué se va a hacer, ellos hablan de 50 familias, ellos ya tienen el recurso que se nos otorgó por parte del Congreso”, explicó.

“Me preocupa mucho la situación del Senador Rocha Moya que a pesar de que se dice que ellos están atendiendo el problema, pues no vemos la manera en que lo están atendiendo, porque ni siquiera han buscado un acercamiento de nosotros con el Presidente, en sus giras que ha tenido por Sinaloa”.

Esperanza recordó que en Badiraguato pudo acercarse a López Obrador y éste, después de escucharla, la miró “como si estuviera loca”.

“Yo entendí que él desconoce el problema completamente”, expresó.

El representante de los desplazados de Badiraguato, Leyva Cervantes, recalcó que pese a los intentos de recibir apoyos de la Presidencia Municipal, simplemente lo han ignorado.

“Estamos concentrados la mayoría de estos desplazados en las principales ciudades del estado y queremos una respuesta por parte del Gobierno estatal, federal, municipal, en el caso nuestro hemos, he estado yo queriendo comunicarme con nuestro Presidente Municipal de Badiraguato, pero no hay una respuesta de nuestro llamado, eso quiere decir que no hay un interés por parte de los gobiernos hacia nosotros”, dijo, “cosa que nos da tristeza, ver que nuestro gobierno se lava las manos o desconoce, se hacen que desconocen nuestra problemática que es muy grande y muy fuerte”.

Lamentó también que la respuesta del gobierno local y federal no hayan llegado.

“En las reuniones han dicho que sí, pero hasta la fecha no ha habido ninguna propuesta, algo concreto hacia nosotros, y eso nos molesta porque nosotros pensábamos que con este nuevo gobierno aquí en nuestro país, pues las cosas iban a cambiar, iban a haber beneficios, pero han sido puras palabras y los hechos no han llegado hasta estos momentos”.