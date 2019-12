Acusan enfermeras suplentes vivir abusos y hostigamiento laboral en el Hospital PediÃ¡trico

Acusan enfermeras suplentes vivir abusos y hostigamiento laboral en el Hospital Pediátrico

CULIACÁN.- Un grupo representativo de enfermeras suplentes del Hospital Pediátrico de Sinaloa acudió este mediodía para manifestarse en el Congreso del Estado para recordar cómo la administración pública estatal y la federación los han dejado en un limbo y no se hacen responsable de sus derechos laborales.

La abogada María Teresa Guerra Ochoa, quien se hizo acompañar de un par de enfermeras activas para hablar ante los medios, explicó que desde el 2017, cuando se decretó ignorar al Hospital como organismo público descentralizado y no otorgar presupuestos para su operación, la Secretaría de Salud en Sinaloa ha ignorado a las suplentes y siguen violando sus derechos, además de someterlas a acoso laboral.

“Las condiciones laborales al interior del Hospital Pediátrico se han empeorado; esa paradójico que se esté construyendo un nuevo hospital y que el tema del personal no lo estén atendiendo; el personal viene funcionado fundamentalmente en el área de enfermería con personal suplente, al cual no le están otorgando ni los descansos, ni los derechos que se merecen”, explicó Guerra Ochoa.

“Este tema se ha abordado en diferentes ocasiones con el Secretario de Salud y con la directora del Hospital; no solamente es el tema de los derechos laborales de las enfermeras, es el tema de la calidad de la atención que se está dando a los niños y a las niñas, se están colocando en riesgo, se hace trabajar al personal en dobles y hasta triples turnos. Es violatorio de derechos humanos lo que viene sucediendo”.

La abogado explicó que el grupo de trabajadores promovió una demanda en 2017 y ya tienen una sentencia favorable, sin embargo la autoridad continúa ignorándolos.

“Ya ganaron el juicio, tienen derecho a reconocimiento de base y pago de salario; sin embargo, a pesar de que esta sentencia es firme e inapelable, porque la Secretaría de Salud y el Hospital Pediátrico perdieron todas las instancias, no solamente no las respeta, sino que han acentuado el acoso laboral, el hostigamiento y la falta de respeto a los derechos humanos fundamentales”, agregó.

Las dos enfermeras que acompañaron a la abogada dijeron que después de comenzar con la demanda, en el hospital han sufrido hostigamiento al grado de que las obligan a trabajar turnos interminables sin derecho al sueldo.

“Desde el inicio con la demanda que se ganó, hemos tenido reuniones la directora del Hospital, la jefa de enfermería, el administrador, desde entonces cada junta que tenemos con Tere Guerra, allá es peor para nosotros: es un hostigamiento, un acoso laboral, porque las jornadas se extienden a 18 a 24 horas, no nos pagan, nos pagan a medias; supuestamente estamos como enfermeras fijas al servicio, el cual no nos llega el pago fijo, nos llega incompleto”, explicó la enfermera con casi cinco años de servicio.

“La frase que nos dicen es 'bolita negra, ni modo, ya no te tocó porque no hay dinero”.

Por cada turno, reciben un pago de 253 pesos.

“Una de las cosas más importantes, no tenemos seguridad médica, si nosotros nos enfermamos, aparte que no nos pagan, si vamos a una farmacia de 35 pesos, no nos aceptan esas recetas, así enfermos tenemos que ir a trabajar. Tenemos que ir por privado a una consulta de 800 pesos”, agregó.

En el caso de las enfermeras que están embarazadas, no tienen derecho a descansos de maternidad ni les pagan los descansos de maternidad.

Al momento, han tenido reuniones con las comisiones de Salud, de Hacienda Pública, la Junta de Coordinación Política y con los secretarios de Salud y de Administración y Finanzas del gobierno estatal.