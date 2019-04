Acusan falta de transparencia en Asociación de Jubilados de la UAS

Integrantes de la planilla Por el cambio exponen que han solicitado que se hagan auditorías a los fondos manejados por la agrupación, pero hasta ahora no se ha hecho

Gabriel Mercado

03/04/2019 | 10:38 AM

CULIACÁN._ Miembros de la planilla “Por el cambio”, que compite por la mesa directiva de la Asociación de Jubilados de la UAS, A.C., acusaron falta de transparencia en el manejo de los recursos y del padrón de socios, por parte de la actual dirigencia encabezada por Jorge Delgado Cortés.

En rueda de prensa, el titular de la planilla, Antonio Sánchez Silva, expuso que han solicitado que se hagan auditorías a los fondos manejados por la agrupación, pero hasta ahora no se ha hecho y cuando piden información, sólo les entregan notas generadas por la misma mesa directiva y no comprobantes o facturas en forma.

Además, dijo, previo a la elección que se llevará a cabo el próximo lunes 8, donde van contra la “Planilla de Unidad”, han solicitado el listado de afiliados pero éste no se los han entregado, pese a que debiera ser público para este proceso.

“Nosotros hacemos un llamado a la mesa directiva a que actúe con honestidad, que actúe con transparencia y a que nos den piso parejo para la competencia”, destacó Antonio Sánchez.

“Estamos buscando que se den cambios en la asociación, que se actúe con honestidad, con transparencia, que se rindan cuentas como lo marca el estatuto cada seis meses, estamos por la auditoría”.

Refirió que entre los compromisos que ellos hacen con los agremiados es gestionar ante los municipios la donación, cesión de derechos o comodato de un terreno para construir un área recreativa o de esparcimiento para los jubilados.

De igual forma, el construir una sala de usos múltiples en las oficinas de la asociación para realizar conferencias, presentación de libros, entre otras actividades.

Estimó son unos mil 500 asociados son quienes estarían participando en esta elección para renovar la mesa directiva.

No ha sido necesario auditar, dice líder de los jubilados

El presidente de la Asociación de Jubilados de la UAS, A.C., Jorge Delgado Cortés, reconoció que no se han auditado los recursos de la caja de ahorros que manejan ni las cuotas porque no lo han considerado necesario al no ser dinero público sino privado, tanto de los socios como de los ahorradores.

Sin embargo, dijo que sí se han dado informes al respecto, y si los agremiados quieren que se audite, se mostró abierto a que se haga lo necesario para brindar mayor transparencia.

Sobre los señalamientos de que no han entregado el padrón a la planilla “Por el Cambio”, dijo que los estatutos marcan que ésta se entregará cuatro días antes de la elección al Colegio Electoral o a la Comisión Autónoma de Vigilancia, por lo que no estaban facultados para entregárselo a ellos, y todavía no era tiempo para ello.

“Pienso que hay gente interesada en desprestigiar y ganar adeptos para sustituir a la actual mesa directiva”, comentó.