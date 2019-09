Acusan habitantes de predio irregular desalojo violento por la FGE, en CuliacÃ¡n

Acusan habitantes de predio irregular desalojo violento por la FGE, en Culiacán

Alrededor de 95 familias fueron desalojadas por parte de elementos de la Fiscalía; denuncian abuso de autoridad

Belem Angulo

CULIACÁN._ A pesar de que el conflicto inició hace más de un mes, el pasado jueves 5 de septiembre 95 familias que habitaban un predio invadido en la colonia San Juan, ubicado en el sector conocido como la Zona de Tolerancia, fueron desalojadas por agentes de la Fiscalía General del Estado; acusaron violencia y abuso de autoridad, ya que los elementos derribaron a sus casas sin orden de desalojo.

La denuncia fue realizada por un grupo de al menos 30 personas que acudieron a Periódico Noroeste para exponer la situación que sufrieron hace una semana.

"Como a las 6 de la mañana llegan -se presentan- como la Fiscalía de Investigación con una señora que dice ser la propietaria de esos terrenos. Llegaron y se metieron a la fuerza sin dar previo aviso ni nada, tumbando las casas; algunas personas andaban llevando a sus hijos de secundaria a la escuela; otros niños de primaria -estaban- dormidos… Se les pedía una orden de desalojo y nunca la presentaron”, acusó la representante de los vecinos afectados, quien prefirió mantenerse en anonimato por temor a represalias.

Las familias se asentaron en la zona en febrero del presente año, ante la posibilidad de comprar los terrenos al Ayuntamiento, pues antes de tomar el lugar aseguraron que el predio era del municipio.

“Nosotros investigamos y en esa investigación nos arroja que el Ayuntamiento había retomado ese terreno, ya que no le habían pagado los impuestos… entonces por eso nosotros nos acomodamos ahí, eran predios irregulares. Como por arte de magia aparece esa señora. Somos personas que tenemos necesidad, pero nunca nos hemos opuesto a pagar, a negociar”, explicó.

Ya se encontraban establecidas al menos 75 viviendas hechas con materiales como madera, lámina y block.

“De hecho en el Ayuntamiento ya nos estaban apoyando con pipa, siempre tuvimos apoyo del Ayuntamiento; metimos una solicitud ante Japac y también el INSUS (Instituto Nacional del Suelo Sustentable) ya estaba con el tema también de esto, que era nada más hacer el acercamiento con los posibles dueños para nada más negociar”.

Con una serie de videos y fotografías evidencian cómo agentes que portaban el uniforme de la Fiscalía General del Estado derrumbaron sus viviendas. En ellos se observa una máquina retroexcavadora que derrumba las casas para posteriormente vaciar los escombros en góndolas, también se aprecian a elementos con el informe de la Fiscalía General del Estado.

Los afectados acudieron a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos a interponer una denuncia en contra de los agentes, que acusan venían acompañados de civiles armados que aparentaban ser policías ministeriales.

“En Derechos Humanos levantamos una denuncia, y ellos nos dijeron que iba a proceder hablándole al Fiscal, que él rinda cuentas de esto que ocurrió”, dijo.

“Eran 3 patrullas de la Fiscalía las que se acercaron y eran unos carros blancos, quiero pensar que eran ministeriales porque tampoco se identificaron como tal”.

-¿Venían vestidos de civiles?

"Algunos sí. Y los demás con uniforme, pero todos armados. Unas 20 personas, todas armadas. Hubo violencia, hubo alguien que decía: “preséntame la orden de desalojo”, a ella se le pega en el pecho, porque no querían que continuara tomando el video, se le cae su teléfono, se hace la alegada con los hijos de ella, fue algo muy triste lo que ahí ocurrió y sin dar oportunidad de sacar cosas, las pertenencias, nada, absolutamente nada".

Aseguran que es injustificado su desalojo, ya que la persona que acompañaba a los agentes y sostiene ser dueña de la totalidad del predio en el Registro Público de la Propiedad solamente aparece como propietaria de una fracción del mismo.

“Estaba la presunta dueña, ella en el Registro Público de la Propiedad aparece con 3 mil 200 metros que es dueña, no nos aparece que es dueña de todo; sin embargo no respetó nada. Ella es la única que interpuso una denuncia, de ahí para allá no hay nadie que haya puesto denuncia, ella manifestó que quiere hacer un fraccionamiento y que lo va a hacer a costa de lo que sea, y que después las casitas pinchurrientas nos las va a vender, esas fueron sus palabras. Ahorita ya pusieron unos tubos con concreto, y tiene gente ahí cuidando”, explicó

“Cosas muy extrañas notamos, fuimos a la Procuraduría y nos dicen que ellos no dieron la orden de desalojo. Que ellos están investigando todavía, pero que de ahí no salió la orden”.

Afirmaron tener temor de proceder de manera legal ante los presuntos abusos cometidos por parte de los elementos, ya que recibieron amenazas directas de los mismos.

“Amenazaron como: 'con el primero que le demos un balazo en la cabeza salen corriendo todos', los agentes decían eso, y pues las amenazas trascendieron a: 'sabemos dónde vive tu familia, dónde están todos y vamos a continuar'", relató una de las desalojadas.