Acusan incumplimiento del Gobierno en casas para desplazados en Mazatlán; anuncian marcha y plantón

Miguel Ángel Sánchez Gutiérrez, dirigente del MASS, dice que marcharán hacia uno de los hoteles de Quirino Oredaz Coppel y será porque no les cumplieron con la construcción de las primeras 50 viviendas para ellos

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ Ante el incumplimiento en la construcción de las primeras 50 casas para ellos, desplazados por la violencia principalmente de la sierra de Concordia acordaron este domingo realizar el próximo domingo una marcha de las instalaciones de conocida discoteca hacia uno de los hoteles del Gobernador del estado, en la Zona Dorada, de este puerto.

"Se acordó que el próximo domingo a las 8:00 de la mañana arrancamos del Valentino una marcha hasta el hotel de Quirino, vamos a poner dos carpas antes, baños portátiles donde la gente tenga ahí para pernoctar si es necesario, a esto vamos a llamar a la gente de Villa Unión y la gente de Concordia ya le hablamos ayer y se van a solidarizar también ellos, no se ha cumplido nada", dijo el dirigente del Movimiento Amplio Social Sinaloense, Miguel Ángel Sánchez Gutiérrez.

"Este Gobernador yo no sé qué tiene, es un tipo muy clasista que está en contra de la gente pobre, porque aquí en Mazatlán no solamente desplazados, una sóla vivienda por parte del Gobierno del Estado no se ha hecho y que lo investiguemos no se ha hecho ni una sóla vivienda en los cuatro años de Gobierno, entonces qué nos dice esto, que es un Gobernador completamente para los ricos".

Enfatizó que el Gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, se ha gastado miles de millones de pesos en estadios, en avenidas principales que van a sus hoteles, en un centro acuático y en su imagen ha gastado más de mil millones de pesos.

"Y 10 millones de pesos para los desplazados (por la violencia) no los pudo ejercer, están etiquetados (para este 2020) y aquí el peligro es, se pueden ir los 10 millones de pesos al subejercicio y perderse, y vieras cómo batallamos el año pasado para que se etiquetaran, ya ahorita estamos planteando, hemos tenido dos reuniones con el Congreso del Estado y una con el Secretario General de Gobierno para solicitar 250 viviendas más, 300 terrenos más, pero no se ejerce esto, entonces no nos queda otra más que seguir luchando", continuó.

Tras la reunión hoy por la mañana con las familias desplazadas en el terreno donde se contemplaba construir este año las primeras 50 casas, cerca de los fraccionamientos Alborada y Rincón de Urías, entre otros, en este puerto, precisó que las carpas se instalarán el próximo domingo frente al Hotel Océano Palace, no por el lado de la playa.

"Hoy van a ser enfrente y el primer día hasta las 12:00 del día va a ser una marcha de relevos, 13 minutos marchan los de Villa Unión, 15 minutos los de Mazatlán y 15 minutos los de Concordia a la vuelta y vuelta, no vamos a bloquear las avenidas, no las vamos a bloquear para no molestar a la gente, a los turistas, es en el Hotel Océano Palace", reiteró Sánchez Gutiérrez.

Precisó que la estrategia de la marcha se va a definir el martes y ya no se va a platicar con intermediarios del Gobernador.

"No vamos a platicar ya con intermediarios del Gobernador, o es el Gobernador o no es con nadie", enfatizó el dirigente del MASS.

Recordó que hace más de mes y medio que los desplazados por la violencia en la región hicieron un plantón frente a los hoteles del Gobernador del estado en este puerto y ahí se acordó con el director del Instituto de la Vivienda en el Estado de Sinaloa, Salvador Reynosa Garzón, que dicho funcionario a partir de ese momento se comprometía a construir en este año 50 viviendas para desplazados en el terreno que ya fue limpiado para ello en esta ciudad y lotificar el resto de los predios.

"Pasado mañana (el martes) estamos a 15 de diciembre) y no hay una sola vivienda construida, qué nos dice esto, que nos vieron la cara, nos levantaron el plantón, nos engañaron, nos dijeron que nos iban a resolver y no nos resolvieron nada, Reynosa dijo que él traía la palabra del Gobernador, ahí están los videos, aquí no sabemos quién miente, si el Gobernador o Reynosa, pero en última instancia los dos mintieron y no se vale porque toda esta gente que tú ves, la mayoría paga renta, están arrimadas y están invadiendo", subrayó.

"Los que están pagando renta están pagando entre mil 500 y 2 mil pesos, los que están arrimados ya te imaginas, hay familias que tienen seis familias en su casa, la de ella son cuatro familias en su casa, ahora que nos pegó lo del Covid la mayoría se infectaron y muchos murieron, compañeros nuestros, entonces lo que nos preocupa es que el Gobernador nos haya hecho esto y es responsabilidad del Gobernador principalmente porque él dijo que la voz de él estaba en Reynosa".

Ante esa situación reiteró que se acordó realizar la manifestación y próximo lunes de la discoteca Valentino hacia el hotel Océano Palace donde permanecerán el tiempo que sea necesario.