Acusan intromisión de Librado Bacasegua en elección de Gobernador tradicional de Ohuira

Carlos Bojórquez

AHOME._ El Gobernador Tradicional de Ohuira acusó a Librado Bacasegua Elenes de entrometerse en los asuntos propios de su comunidad, buscando desorganizar y dividir a la población indígena.

Felipe de Jesús Montaño Valenzuela dijo que el presidente del Consejo Supremo de Cobanaros y Pueblos Indígenas Yoremes-Mayos de Sinaloa intenta imponer, mediante una elección falsa, a un gobernador tradicional afín a sus intereses.

"Librado Bacasegua vino nomás a desorganizar, a manipular, a hacer división. Sabemos que es un priista que siempre se ha manejado así, ¡pero en Ohuira se equivocó!, no vamos a dejar que siga con esas mentiras", expresó.

El 28 de agosto se celebró asamblea en el Centro Ceremonial de Ohuira, sancionada por el Consejo de Ancianos en pleno, en la que los yoremes reeligieron por unanimidad a Montaño Valenzuela como Cobanaro, encargándole mantener la lucha contra la planta de amoniaco que la empresa GPO pretende construir en la Bahía de Ohuira, considerada por la etnia como su territorio de subsistencia.

Dos días después, Bacasegua Elenes montó otra asamblea con un consejo de ancianos apócrifo, pero fueron expulsados del centro ceremonial.

Y aunque sí celebró la asamblea para imponer a Teodoro Castañeda, ésta se hizo fuera del centro ceremonial, en la casa de la ex comisariada Guadalupe Pacheco, por lo que tampoco se apegó a los usos y costumbres de la etnia.

"Librado no puede venir a mi pueblo y formar un consejo de ancianos y querer darles el valor, cuando él sabe que existe y existirá uno sólo. Los consejos de ancianos son vitalicios, no se pueden mover", expuso Montaño Valenzuela.

Por esta confrontación, el Gobernador Tradicional de Ohuira fue citado a comparecer en la Delegación de la Dirección de Gobierno Zona Norte, donde presentó documentos certificados que avalan su nombramiento, firmados por más de 320 indígenas de la comunidad.

En la audiencia se hizo el compromiso de llevar el caso hasta la Secretaría General de Gobierno y a las comisiones indígenas, y Montaño Valenzuela advirtió que si Librado Bacasegua sigue interviniendo en Ohuira, tomarán medidas 'más drásticas' contra él.

TERRITORIO DONDE ESTÁ LA PLANTA DE AMONIACO NOS PERTENECE, Y LO DEFENDEREMOS: COBANARO DE OHUIRA

El Gobernador Tradicional de Ohuira señaló que Librado Bacasegua busca tener cobanaros que pueda manejar 'a su antojo' para cumplir sus 'compromisos' con la empresa Gas y Petroquímica de Occidente, en apoyo al proyecto de la planta de amoniaco.

"Como Ohuira es una parte muy fundamental en la lucha contra la planta, se enfocó en querer desunir para poder así debilitar y tener la posibilidad de decirle a la gente: ahi te va el apoyo. ¡Pero no!, la comunidad de Ohuira está muy firme en que la planta no puede ser realizada, no debe estar ahí", expuso.

"Ese territorio donde está GPO nos pertenece, y por lo tanto, nosotros tenemos que tomar cartas en el asunto... Defenderemos esa parte de nuestro territorio... Todo esto que viene haciendo Librado, es porque ha adquirido compromisos con la planta", agregó.

El líder indígena indicó que han conformado un frente común contra el proyecto de GPO, al que se han sumado comunidades que rodean la Bahía de Ohuira, como Lázaro Cárdenas, Paredones y el Campo Estrada, así como Pueblos Originarios que no están cercanos al mar pero se unen a la defensa del territorio mayo.