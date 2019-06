Acusan invasores desalojo violento y con amenazas, en CuliacÃ¡n

Acusan invasores desalojo violento y con amenazas, en Culiacán

Familias de precaristas de terrenos junto a la colonia Progreso tienen que dejar los predios por exigencia de los dueños

José Abraham Sanz

Pese a que testigos señalaron que el conflicto estalló desde hace algunos días, ayer decenas de familias fueron desalojadas de un predio invadido, ubicado junto a la colonia Progreso, y acusaron que fueron objeto de violecnia y amenazas por parte de particulares.

Por ello es que acudió al lugar un equipo de la Policía Estatal Preventiva que evitó una riña declarada.

Se trata de un predio invadido desde hace cerca de un año, ubicado cerca de la colonia Progreso, enclavado entre colinas y que colinda con una zona residencial exclusiva y con el bulevar Las Torres.

Las familias que llegaron ante la posibilidad de comprarle terrenos al propietario apenas habían comenzado a realizar labores de limpieza y construir con troncos y pedazos de lata sus cercos, con lonas impresas recicladas y láminas de cartón débiles viviendas.

Cuando la Policía Estatal acudió, señaló el mismo director Joel Ernesto Soto, los propietarios ya habían derribado algunas viviendas.

"Hubo un reporte de que se estaba dando una confrontación en una invasión. Cuando nos dan el reporte, de que existía esa confrontación entre los dueños del terreno y los supuestos invasores, tuvimos que acudir nosotros como autoridad preventiva a evitar que se hicieran daño o salvaguardar la vida de las personas", dijo Soto en el lugar.

"Llegaron los dueños, con documentos y cuestiones legales para desalojar a la gente, todavía no esáabamos nosotros, se supone que la gente intentó reñir con ellos, como un conato de riña, pero realmente no se dio la riña, porque ni siquiera se confrontaron".

Soto explicó que sólo acudieron a hacer presencia.

"... ni siquiera tuvimos que intervenir, ya la gente se fue, los dueños están haciendo su trabajo de desalojar el área y posiblementen dejen ellos resguardos aquí en sus terrenos".

La versión de Soto no concuerda con una joven mujer que se retiraba del lugar molesta y sorprendida por la violencia y la intimidación que sufrieron desde un día anterior.

"... están desalojando a toda la gente, las casas las tumbaron con la máquina, no esperaron, nomás que se salieran las personas. La verdad es una tristeza ver que atropellen así a las personas", reclamó.

"No hay nada, no traen documentos de ningún tipo, les comentaron los vecinos que por favor los ensañaron, dijeron que no, que por sus 'destos', que les valiera 'desta', puras groserías. Mucha de la gente que está ahí viene armada, antes de que llegara gobierno ellos ya estaban armados y no les importa, no les importó la gente, los niños, tumbaron todo, de hecho esperaron que nos confiábamos y están tumbando allá arriba", narró.

La joven reconoció que ellos y sus familiares arribaron por propie pie, en busca de un terreno para ellos.

Quien lo decidió podría llegar y ocupar un pedazo de tierra, sin sentirse los dueños.

"Aquí, si el dueño está, todos los vecinos estamos dispuestos a pagar nuestro pedazo de tierra, no queremos nada gratis, queremos pagarles", agregó.

Después de que los ánimos se controlaron, la maquinaria se detuvo y los trabajadores contratados para el desalojo tomaron un descanso, cerca de la una de la tarde.

Los precaristas desmontan las viviendas hechas de lona y maderas.

Ahí, alguna familias todavía se encontraban para desbaratar las estructuras que habían levantado para asegurar su pedazo, como el caso de Magadalena y su hijo Luis.

La invasión, según coincidieron algunos entrevistados, tenía unos 15 meses de haber iniciado.

"Nosotors teníamos dos semanas aquí, oiga, comprando que una cosita, que otra", narró la mujer de 50 años de edad.

Confió que llegaron a la invasión porque su hijo Luis, de 29 años, vive en Progreso en una casa prestada y la idea era hacerse de su propio terreno.

Mientras Magdalena contaba su historia, su hijo Luis desclavaba la madera, las láminas de cartón y las lonas que habían comprado hace unos días para el tejabán.

"Ya parecía que si nos lo iban a dar (el terreno), pero no... porque según el dueño dijo que si iba a vender, que tenía que ver algo con el Ayuntamiento y no sé qué, por eso fue que hicimos el gasto".

Magdalena estaba acompañada de uno de sus ahijados y otro menor, y se preparaban a dejar el lugar.

Algunos muebles hechos de madera rústica fueron abandonados en los predios.