Acusan Labastida difamaciÃ³n y amenazan con demandar

Acusan Labastida difamación y amenazan con demandar

En cartas enviadas a esta redacción, ambos exigieron dar su réplica sobre lo publicado en el reportaje realizado por estos organismos.

Noroeste / Redacción

El ex Gobernador de Sinaloa Francisco Labastida Ochoa y su hijo, Francisco Labastida Gómez de la Torre, aseguraron que el reportaje presentado por Iniciativa Sinaloa y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y firmado por Marlene León, Zoraida Gallegos y Silber Meza, está lleno de datos falsos y lo calificaron de calumnia, tendencioso y de mala fe.

En cartas enviadas a esta redacción, ambos exigieron dar su réplica sobre lo publicado en el reportaje realizado por estos organismos.

Además, amenazaron con llevar a cabo demandas por calumnia.

"Su reportaje es una total mentira por lo que a mí se refiere. No hice ningún acto fuera de la ley, no tuve conflictos de interés, no tengo ninguna propiedad en "Agri 27" que es una empresa de mi hijo Francisco", señaló el ex Mandatario sinaloense.

"El artículo está redactado, obviamente, con muy mala fe. Está lleno de datos falsos y es una calumnia lo ahí expresado, por lo que a mí se refiere".

En otra parte de la carta, Francisco Labastida Ochoa cita: "Las organizaciones no gubernamentales "Iniciativa Sinaloa" y "Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad" son corresponsables en el delito de difamación", añadió.

Labastida, Aguilar, Malova, Rocha (y otros 12) obtuvieron 800 mdp en contratos y subsidios a empresas familiares

"Le informó que pediré a un abogado estudie la forma de demandarlos por calumniar, mentir y dañar mi prestigio personal. Los recursos que se obtengan los donaré para becas".

Por su parte, Francisco Labastida Gómez de la Torre, en su derecho de réplica, advierte:

"Este reportaje es de mala fe, tendencioso, tiene datos falsos y mentiras a medias en lo que a mí y a mi padre se refiere".

"En la nota mencionan el nombre, la carrera gubernamental de mi señor padre, ponen su foto y nos mencionan como "los Labastida", afirmando que pudimos haber incurrido en un posible conflicto de interés por 14 millones de pesos otorgados a Agri 27 en diferentes contratos con la federación, el estado y el municipio".

"Otra mentira más de esa publicación ya que Francisco Labastida Ochoa nunca ha sido socio de mi empresa Agri 27".

Y también amenazó con recursos legales por daño moral.

"Por último quiero expresarle que de no hacer pública la enmienda o corrección a este trabajo asumiré que este medio y los reporteros en mención toman como cierto lo falsamente escrito respecto de mi persona por lo que procederé a ejercer las acciones legales que correspondan para que sea reparada la calumina, el daño moral del que he sido objeto y el daño patrimonial que sufrirá la empresa y socios de agri27".

En respeto al derecho de réplica, Noroeste reproduce textualmente las cartas de Franciso Labastida Ochoa y Franciso Labastida Gómez de la Torre.

Califican de falso reportaje de Iniciativa Sinaloa y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad

Sr. Adrián López Ortiz

Director general de Noroeste

Presente.

Leí en el periódico que usted dirige, del día de hoy, hay una nota firmada por Marlene León, Zoraida Gallegos y Silver Meza.

Conforme a la Ley de Imprenta exijo a usted que mi respuesta reciba la misma extensión y la misma ubicación que la nota de referencia.

Su reportaje es una total mentira por lo que a mí se refiere. No hice ningún acto fuera de la ley, no tuve conflictos de interés, no tengo ninguna propiedad en "Agri 27" que es una empresa de mi hijo Francisco.

El artículo está redactado, obviamente, con muy mala fe. Está lleno de datos falsos y es una calumnia lo ahí expresado, por lo que a mí se refiere.

No recibí ningún apoyo personal del Gobierno. Incluso las que recibió mi hijo son iguales a las que reciben millones de agricultores, con las mismas reglas y normas.

Los apoyos de Procampo y los apoyos para el precio de los granos los reciben o recibían todos los agricultores. Varían conforme al número de hectáreas sembradas y toneladas cosechadas.

Las organizaciones no gubernamentales "Iniciativa Sinaloa" y "Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad" con corresponsables en el delito de difamación.

Le informo que pediré a un abogado estudie la forma de demandarlos por calumniar, mentir y dañar mi prestigio personal. Los recursos que se obtengan los donaré para becas.

Atentamente

Francisco Labastida Ochoa

'Es un reportaje tendencioso y con mala fe'

Adrián López Ortiz

Director general de Noroeste:

En atención al derecho de réplica, espero publique la siguiente aclaración en los mimos términos y condiciones que este medio reprodujo el tendencioso y mal intencionado reportaje sobre mi persona: Operación Desfalco Sinaloa.

Debo reconocer que hoy me vi obligado a comprar su periódico para leer el sesgado trabajo periodístico que Marlene León, Zoraida Gallegos y Silber Meza firmaron en "Iniciativa Sinaloa" y "Mexicanos contra la corrupción e impunidad", en el que afirman que mi señor padre y yo obtuvimos millones de pesos al amparo del poder.

Este reportaje es de mala fe, tendencioso, tiene datos falsos y mentiras a medias en lo que a mí y a mi padre se refiere.

En la nota mencionan el nombre, la carrera gubernamental de mi señor padre, ponen su foto y nos mencionan como "Los Labastida", afirmando que pudimos haber incurrido en un posible conflicto de interés por 14 millones de pesos otorgados a Agri27 en diferentes contratos con la federación, el estado y el municipio.

Otra mentira más de esa publicación ya que Francisco Labastida Ochoa nunca ha sido socio de mi empresa Agri27.

Seguramente, usted como periodista debe saber de la importancia de dirigir su trabajo bajo las instancias de un código de ética. Pues bien, déjeme aclarar que los reporteros antes mencionados hacen caso omiso al plantear este posible conflicto de interés cuando no hay motivo alguno que lo sustente. Usted bien sabe que este asunto quedó aclarado en la explicación que en su momento hice a Iniciativa Sinaloa a través de una carta, que por cierto, aparentemente a ustedes se les olvidó publicar a pesar de que es parte sustancial del mencionado trabajo, pero aprovecho la ocasión para recordárselo en el anexo que adjunto a la presente y que espero sea publicada junto con esta aclaración, ya que de no hacerlo se estaría una vez más sesgando y tratando de manipular a al opinión pública.

Aprovecho la presente para hacer mención del tercer párrafo de la metodología que los mismos reporteros afirman haber utilizado y que textualmente dice:

El último paso fue verificar que los contratos se hubiesen otorgado mientras el servidor público tenía un cargo con poder de decisión que pudiera influir en la adjudicación de los contratos.

Total y completa mentira haberlo hecho.

Por último quiero expresarle que de no hacer pública la enmienda o corrección a este trabajo asumiré que este medio y los reporteros en mención toman como cierto lo falsamente escrito respecto de mi persona por lo que procederé a ejercer las acciones legales que correspondan para que sea reparada la calumnia, el daño moral del que he sido objeto y el daño patrimonial que sufrirá la empresa y socios de Agri27.

Versión de Francisco Labastida Gómez de la Torre

Como lo señalas, esa información que has obtenido fue parte de mi declaración patrimonial durante la época en que fui funcionario del Gobierno del Estado de Sinaloa, primero como Coordinador General de Proyectos Estratégicos y posteriormente como Secretario de Desarrollo Económico.

Es importante resaltar que fui funcionario público únicamente durante la gestión del licenciado Mario López Valdez, es decir, a partir de enero de 2011 y hasta el día último de diciembre de 2016; que nunca lo fui antes de esa fecha y que no lo he sido con posterioridad a la misma; que me he dedicado a la agricultura, a los negocios inmobiliarios y restauranteros desde 1990 y todavía lo sigo haciendo.

Los ingresos que señalas que fueron obtenidos a través de rentas de bodegas al Gobierno municipal de Culiacán y al Gobierno estatal en los 6 años que ocupé un cargo público desvirtúa la realidad de lo sucedido. Ya que esos ingresos devienen, sí, de un contrato de arrendamiento establecido con el Ayuntamiento y el Gobierno estatal pero que fue realizado tres años antes de ser funcionario y con otro gobierno y que venció en el segundo año de la administración de la cual fui parte. Y que no se renovó precisamente para cuidar las malas interpretaciones sobre el tema.

Como lo señalé anteriormente me he dedicado a la agricultura de manera ininterrumpida los últimos 29 años y Agri27 es una de las empresas agrícolas que represento, a través de la cual mis socios y yo nos hemos dedicado a esta actividad y cumplimos con nuestras obligaciones fiscales, por lo que efectivamente, es a través de la misma, como hemos accedido a los precios objetivo del maíz, al cual todos los agricultores mexicanos que cumplan con los requisitos pueden acceder y no solamente Agri 27, al margen de ser o no ser funcionario público.

Cabe resaltar que esos programas fueron creados para pagar la compensación base a los precios de las cosechas del maíz y todos los productores fueron beneficiados en su momento con este incentivo.

Así también remarco que la Secretaría de Agricultura del Gobierno estatal NO otorgó ningún apoyo de reconversión de cultivos, estos fueron recursos federales canalizados a través del FOFAES. Por lo tanto, NO puede haber conflicto de interés ni haberse violado ley alguna como lo señalas cuando es un subsidio generalizado, que no lo otorgó el gobierno estatal del cual fui parte, que no participé de modo alguno en la creación o definición de criterios para la asignación de los recursos, ni tampoco participé en la revisión, calificación, selección, toma de decisión o asignación de esos subsidios, de los cuales mi representada fue beneficiaria por derecho propio.

Como todos los productores de maíz del País!

Atentamente

Francisco Labastida Gómez de la Torre