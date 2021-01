Acusan priistas que se busca ceder la Gubernatura a Morena

Simpatizantes del tricolor toman las oficinas del PRI estatal y señalan que Mario Zamora no merece la designación para ir por la Gubernatura

Antonio Olazábal

22/01/2021 | 11:47 AM

CULIACÁN._ Están obligando a poner a Mario Zamora Gastélum como candidato a Gobernador por el Partido Revolucionario Institucional, ya que quieren ceder la Gubernatura a Morena, afirmó Bertha Alicia Quiñónez García, en manifestación este viernes en las oficinas estatales del tricolor.

Simpatizantes de Jesús Valdés toman las oficinas del PRI estatal; no quieren a Mario Zamora como candidato

En entrevista, la militante por más de 40 años del PRI señaló que la designación de Zamora Gastélum se debe a que quieren regalar el puesto de Gobernador a Morena, es por eso que acudieron a impedir su registro.

La priista, al igual que otros manifestantes, reclamaron que Jesús Valdés Palazuelos debía ser el candidato por el tricolor y no Mario Zamora Gastélum, quien para ellos no ha hecho el trabajo de calle que ha hecho el ex Alcalde de Culiacán.

Al lugar también acudieron simpatizantes de Mario Zamora Gastélum, con el propósito de respaldar la candidatura del Senador de la República, que a 10 minutos de haber pasado las 11:30 horas, tiempo pactado para el registro del Senador para ir por la Gubernatura, no ha formalizado su designación, ya que cuando vio las manifestaciones decidió marcharse.

Las personas afines a Mario Zamora Gastélum señalaron que el Senador es el indicado para abanderar la coalición con el PAN y PRD, y que ellos ganarán la Gubernatura del Estado en el próximo proceso electoral.