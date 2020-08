Adal Ramones conducirá Don't, no lo haga", show de Azteca

La versión mexicana del programa de concursos inició rodaje el lunes

Para Adal Ramones el 2020 es un buen año, porque no solo se convirtió en padre otra vez, sino que se estrenará en los programas de concursos con "Don't, no lo hagas", que inició grabaciones el lunes.

"Ojalá la semana tuviera más días para hacer más cosas, porque afortunadamente hay trabajo. Tuve una plática con los ejecutivos de Azteca y me mostraron las encuestas donde me ubican en el gusto del público, salí muy contento porque el trabajo que he hecho a lo largo de mi carrera es muy sólido y la gente así lo ve, solo tengo agradecimiento por esto", indicó de acuerdo a informador.mx.

Adal explicó que se trata de la primera versión en español del programa estadounidense "Don't", que produce Ryan Reynolds y conduce Adam Scott, en el cual un grupo de familias enfrentarán retos para ganar dinero.

"Cuando hablas de programas de concursos piensas en Marco Antonio Regil o Héctor Sandarti, pero aquí se requería de un conductor que tuviera mucha improvisación en comedia, es por eso que Endemol y Azteca me propusieron, porque no hay un guion, entonces pensé: 'está hecho a mi medida'".

"Don't, no lo hagas" estrenará en septiembre por Azteca Uno.